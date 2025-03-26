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milet首度跨足大銀幕「合體中島健人演CP」　曝男神私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

由中島健人、milet合演愛情電影《我在平行時空戀上妳》，即將在4月2日全台獻映，這部片也是人氣歌姬milet的第一部電影作品，便與當紅偶像男神中島健人共同主演，戲份吃重，她感謝對方在表演上給予許多協助，甚至直言自己被中島健人「拯救」，誇讚他是「非常紳士且溫柔的人，能夠敏銳地察覺對手的細微變化。」

▲▼《我在平行時空戀上妳》，milet與中島健人。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我在平行時空戀上妳》由milet與中島健人出演。（圖／甲上娛樂提供）

milet補充說明：「當我調整台詞的語氣時，他也會給出不同的反應，而這樣的互動讓我們的表演充滿驚喜與變化，中島擔任我的對手演員真的救了我，讓我體會到演戲的樂趣，『陸』這個角色由他來演，真是太好了！」

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電影描述中島健人與milet在大學時期一見鍾情，順利步入禮堂成為夫妻，卻在相戀8年後的某日，中島健人因忙於撰寫暢銷小說《蒼龍戰記》續集，與milet起爭執，並不耐煩地撂一句「別打擾我」，讓milet坦言當下超心痛。她透露中島健人非常貼心，事後立刻主動慰問，讓milet覺得超暖，笑著回憶道：「拍攝結束後，他馬上跟我道歉，說『對不起』！」

▲▼《我在平行時空戀上妳》，milet與中島健人。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼milet大讚中島健人私下超紳士。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼《我在平行時空戀上妳》，milet與中島健人。（圖／甲上娛樂提供）

為了要拍出讓觀眾感同身受的戀愛故事，中島健人與milet在開拍前就多次相約見面、排練，劇組更特別將戀愛與婚姻生活的片段安排在前期拍攝，讓兩人建立良好的情感基礎，並在45 天內高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花，而兩人的敬業態度與工作熱忱，也迅速培養出絕佳默契，讓他們真的有如戀愛長跑的情侶一般充滿CP感，互動自然又情意深厚。

導演三木孝浩透露開鏡當天，便用蒙太奇手法拍攝他們在家中相處的情境，「我用半強制的試探手法，不給他們時間慢慢拉近距離，而是一開始就必須進入狀態，看他們能即興表演到什麼程度。沒想到他們很快就能自然地相處，看到兩人自在開心的互動，我更確定他們彼此非常契合。」

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