曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

記者葉文正／台北報導

日前曾國城因提到期待黃子佼復出陷入風波，接連丟了生技品牌代言，還有主持10多年的公視益智節目《一字千金》，今天他原本要出席高爾夫球活動，卻臨時沒來，今天他也透過經紀人表示：「那時被說挺黃子佼『留一口飯吃』，其實是指小優，希望有人還我清白。」

▲曾國城希望外界還他清白。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城身為球隊理事長，今他原定要與王偉忠、小禎、佩甄等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過因感冒缺席，今他也透過經紀人回應表示，昨錄影受涼，早上狀態不佳，也提到之前被稱是挺黃子佼的「留一口飯吃」言論其實是指小優。

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▲曾國城與徐乃麟仍處於風暴中。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城今一直到活動開始前都未見其身影，好友巫啟賢則透露曾國城感冒嚴重，臨時無法前往，曾國城事後也道歉表示：「人是真的不舒服，昨晚錄《天才衝衝衝》時著涼感冒，原本一直想去現場，但早上起來發現身體真的不行，我知道很多媒體趕到林口等我，抱歉、真的不是故意的」，曾國城也說當時徐乃麟「留一口飯吃」的說法是在指小優，並非挺黃子佼，兩人卻因談話遭剪輯被外界認為是在力挺黃子佼，「我們被扣了大帽子，希望有人還我清白」。