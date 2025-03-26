G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

記者顧齊祐／綜合報導

23歲的日本寫真女星笹倉彩，擁有167公分的高挑身材和G罩杯的驚人上圍，曾在《週刊Flash》中拍攝全裸寫真。近日她宣布將於4月22日以AV女優身份正式出道，令不少粉絲驚喜不已。

▲笹倉彩將以AV女優身份正式出道。（圖／翻攝自X／aya_sasakura）



笹倉彩於昨（25）日在社群平台X，正式宣布與成人片商S1合作，成為AV女優，首部作品將於4月22日發行。她表示，雖然這個消息可能讓一些人感到震驚，但她會全力以赴。而其實在進軍成人影片界之前，笹倉彩已經因拍攝寫真而積累了相當的知名度，被譽為「大型新人」。

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▲笹倉彩因拍攝寫真而積累了相當的知名度。（圖／翻攝自X／aya_sasakura）



對此，AV達人一劍浣春秋對笹倉彩的評價非常高，形容她外表如同剛出道的「葵」，臉蛋美麗成熟、身材火辣，但又帶有一絲距離感，讓人想要靠近。他認為這樣的女優可以展現羞澀與青澀，但若能更主動會更好。而笹倉彩也在訪談中強調，自己在愛情觀上是個「肉食女子」，看到想要的就會出手。

▲笹倉彩表示自己是「肉食女子」，看到想要的就會出手。（圖／翻攝自X／aya_sasakura）



一劍浣春秋指出，從宣傳影片中可以看出笹倉彩的優缺點：她的美貌與身材比例絕佳，穿上高跟鞋後更是無法與走秀模特兒相提並論。然而，她的缺點包括牙齒不夠整齊，且影片中可見她的胸部是假的。與一般由寫真轉型至AV的女優類似，笹倉彩在拍攝寫真期間選擇隱藏了自己的事務所，以避免一開始就宣布會拍AV，從而影響出道作的效果。