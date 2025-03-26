香蕉愛車「被旁邊開門撞兩次不計較」　車主認出他竟問：能拍照嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近他發文透露，愛車被一群看似大學生的男女們撞到，並表示對方的第一反應不是道歉而是問他能不能合照，讓他感到有些錯愕。為此，香蕉坦言：「這幾次我想通了，雖然我愛車，但車在江湖飄，哪有不挨痕跡？」貼文曝光後，老婆Timmy也現身留言。

▲香蕉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）

香蕉以「車子被旁人開門撞了兩次…如果是你們，當下會怎麼做呢？」為題發文，透露他前幾天把愛車停在台中烏日的便利商店旁整理，結果聽到車門被碰到的聲音，後來發現旁邊車裡有三個年輕人下車。為此，香蕉猜測他們似乎是大學生，表示當時對方甚至還有說有笑，「我搖下車窗看他們，他們第一反應『香蕉嗎！？是真的嗎？你怎麼在這？』」

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香蕉坦言，當時看到這群大學生們的反應，讓他思考對方怎麼會把重點放在認出他，於是向他們說：「嗯..我很累了…還被你們敲到車門。」後來對方才意識到撞到他的車，於是急忙道歉，但過不久後又馬上反問香蕉怎麼會出現在這。為此，他感到有點錯愕，「我心想這反應…他們不是慌，就是太天真，深呼吸後不計較，也不去想有沒有傷痕了。」



▲▼香蕉愛車被撞，老婆留言透露有點生氣。（圖／翻攝自Threads／bnn0705 ）

儘管愛車被撞到，香蕉最後不和這群大學生計較，甚至還答應和對方一起合照，「也是個難忘的回憶，那麼一人一張吧！」並表示，事後他越想越覺得可愛，因為選擇不計較，心情反而比較舒坦，「只跟他們多次叮嚀，車主若是別人可能不同了。與弟弟們揮手後，忘記煩悶的心回家了。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖，並大讚他處理方式有智慧，不過老婆則持不同看法，留言透露「我還是有點生氣。」