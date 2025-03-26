獨家／「台大五姬」翁滋蔓睽違1年現身　鬆口談身家千億男友婚姻進度

記者葉文正／台北報導

38歲「台大五姬」翁滋蔓（農推蔓）前陣子因在醫院照顧家人，演藝工作暫時停擺32天，她去年被爆穩交萬海集團富四代男友，今天她出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，也鬆口談到婚姻進度與感情現況了。

▲翁滋蔓出席慈善高爾夫球賽。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

穩交萬海集團富四代混血男友的她，去年忙照顧家人，近來已回歸正常生活。翁滋蔓的感情世界比工作還要精彩！她去年搭乘交往多年、身家千億的混血男友駕駛的價值600萬凌志總裁豪車，從台北遊車河到宜蘭郊區「望龍埤」風景區約會，看來想婚的翁滋蔓，幸福豪門已近在咫尺。

▲翁滋蔓鬆口談婚姻進度。（圖／記者林敬旻攝）

被問到婚姻進度，翁滋蔓今天受訪時透露，「現在就是代言跟活動，工作之餘很喜歡運動，網球、高爾夫球、桌球、羽球都在打，你說我的好朋友嗎，結婚我會邀請大家，現在都是好朋友，已認識很久了。」由於她之前都在照顧家人，今天也透露，家人已經好很多了。不過問她結婚進度，她則說還會等很久。

▲女星翁滋蔓是「台大五姬」之一。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）

翁滋蔓不僅有外在美，更擁有北一女、台大等名校高學歷，當年以「台大五姬」農推蔓稱號出道，目前五姬中僅剩翁滋蔓還在演藝圈發展。她曾參加《全明星運動會》第4季，當時知名度再度飆漲，不過去年9月她突然消失，粉專動態停更了32天，才透過限時動態宣布回歸，原來是家中長輩住院，她到醫院貼身照顧。