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小孟老師／3月29日星座運勢　雙魚智慧運用金錢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：打造精品事業

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感情：關注對方需要

財運：謹守預算規劃

幸運色：深綠色

貴人：雙子

小人：獅子

雙子座

工作：開拓更多商機

感情：成為最好朋友

財運：資產配置風險

幸運色：海藍色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

天秤座

工作：業務拓展擴大

感情：學會忍讓包容

財運：財務概念增加

幸運色：正紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：拓展海外市場

感情：擁有共同夢想

財運：積極掌握財富

幸運色：抹茶色

貴人：天秤

小人：水瓶

金牛座

工作：掌握市場先機

感情：寬容對待問題

財運：謹慎投資理財

幸運色：橡木色

貴人：牡羊

小人：處女

處女座

工作：創新經營模式

感情：照顧對方感受

財運：均衡收支財務

幸運色：橙黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：深耕經營成功

感情：創造浪漫時刻

財運：制定長期目標

幸運色：白銀色

貴人：金牛

小人：射手

天蠍座

工作：持續創造佳績

感情：懂得道歉寬恕

財運：建立多元資產

幸運色：藕紫色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

雙魚座

工作：市場開發成功

感情：能夠接受對方

財運：智慧運用金錢

幸運色：淡粉色

貴人：處女

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：強化核心競爭

感情：無限愛與包容

財運：適時調整策略

幸運色：奶茶色

貴人：射手

小人：雙子

獅子座

工作：更提升競爭力

感情：言行體貼入微

財運：代銷產品賺錢

幸運色：藍綠色

貴人：魔羯

小人：金牛

射手座

工作：積極推進改革

感情：懂得欣賞對方

財運：賺活動贊助費

幸運色：紫晶色

貴人：獅子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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