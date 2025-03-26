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陳冠希IG相中台灣藝術家畫作！　約見面談合作才知「對方是藝人」

記者陳芊秀／綜合報導

「潮流男神」陳冠希（Edison Chen）昨日（25）現身台灣，為自己主理的咖啡廳「CAFEAO」舉辦開幕活動。而他在活動中分享在IG發現一位台灣藝術家，約出來相見，沒想到對方就是藝人郭彥甫，對方也曬出兩人合照，宛如破次元同框，讓網友相當驚喜。

▲▼陳冠希潮流藝術咖啡廳「CAFEAO」開幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳冠希出席台北的潮流藝術咖啡廳開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

據《Cool Magazine Taiwan》報導，陳冠希在IG上注意到一位來自台灣的藝術家，並且非常喜歡對方的作品，並約出來見面，希望可以合作。而這位藝術家就是藝人郭彥甫，由於他完全不知道，兩人還聊起做藝人、做藝術家那個比較難，郭彥甫說當然是做藝術家比較難。

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▲▼陳冠希欣賞的台灣藝術家是郭彥甫。（圖／記者周宸亘攝，翻攝自郭彥甫IG）

▲陳冠希分享近日IG發現一位台灣藝術家的畫作，原來是藝人郭彥甫。（圖／記者周宸亘攝，翻攝自郭彥甫IG）

陳冠希拿出手機向眾人展示郭彥甫的畫作， 郭彥甫IG也在限動曬出同框照。兩人因藝術結緣，也讓關注的粉絲相當驚喜，還有好友紛紛留言「恭喜我朋友郭彥甫，終於看到你熬出頭，才能被看見，我與有榮焉」、「郭彥甫的畫跟才華真的很有水準」。

▲▼郭彥甫限動分享陳冠希同框照。（圖／翻攝自郭彥甫IG）

▲陳冠希欣賞郭彥甫的畫作。（圖／翻攝自郭彥甫IG）

▲▼郭彥甫限動分享陳冠希同框照。（圖／翻攝自郭彥甫IG）

▲郭彥甫限動分享陳冠希同框照。（圖／翻攝自郭彥甫IG）

郭彥甫與雙胞胎哥哥郭彥均組團出道，近年來轉戰視覺藝術工作者，其畫作《行李箱》曾被選中在羅浮宮展出，並曾受精品品牌LOUIS VUITTON（路易威登）活動邀請，在行李箱上作畫。投入藝術創作之路已經有8年之久。

陳冠希在潮牌領域經營多年，並且與國際知名品牌推出聯名款，每次都掀起年輕世代消費者蒐集熱潮。他對設計眼光獨到，這次談到欣賞郭彥甫畫作，也令人期待未來是否有合作。

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