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宋柏緯女友IG大方閃！　「同床抱貓」好甜蜜

為愛發電2／宋柏緯女友IG偷曬甜蜜　同床抱貓照曝光

▲宋柏緯與女友出雙入對相當公開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

宋柏緯女友的IG有1.5萬粉絲追蹤，在網路上小有名氣，平常她除了曬自己美照，也分享自己在販賣的手做甜點，看起來手藝不錯，不過，她今年PO文的素材，開始起了愛的變化，一月的生日貼文中，場景就是宋柏緯的住處，顯然同居ING，且宋柏緯也大方入鏡同框，宋柏緯逐漸攻佔她的世界，愛意濃到藏不住。

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▲宋柏緯跟女友最早在去年七月在「喬瑟夫」的貼文中同框，但當時兩人隔得很遠。（圖／翻攝自喬瑟夫IG／CTWANT）

宋柏緯跟女友最早在去年七月在「喬瑟夫」的貼文中同框，但當時兩人隔得可遠了，且宋柏緯看起來心事重重，與戀愛中的喜悅神情差異甚大，但愛的種子可能已經悄悄種下。

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▲宋柏緯與女友勾肩合影出現被朋友標註出現在他的社群中。（圖／翻攝自宋柏緯IG／CTWANT）

女友的IG上，去年八月開始微微透露出戀愛的訊息，開始出現有兩人份餐點的照片、被偷拍在廚房做菜、宋柏緯的愛貓「HERO」頻繁入鏡，或者是兩人與朋友一起的合照。宋柏緯雖不像女友這麼大方在官方IG分享情侶照，但也不介意被朋友標註兩人的合影，在他的社群上仍不難看出他們相處的蛛絲馬跡。

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▲在女友的IG上已漸漸被宋柏緯的照片攻佔。（圖／翻攝女方IG／CTWANT）

直到今年，女友直接不藏了，壽星就是有任性的權力，分享宋柏緯為她過生日的照片，兩人一起戴著蛋糕、禮物的頭套搞笑合影，充滿粉色的浪漫氛圍，看得出宋柏緯很會討女友開心。

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▲宋柏緯跟女友有在同一間房間、同樣抱著愛貓「HERO」的照片。（圖／翻攝宋柏緯貓咪的IG、女方IG／CTWANT）

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▲宋柏緯PO出的客廳，跟女友過生日的客廳只能說是一模一樣。（圖／翻攝宋柏緯IG、女方IG／CTWANT）

今年二月，兩人還跟朋友一起到首爾旅遊兼過情人節，曬出愛的合照，還甜蜜到不行的熱戀拍貼，其中有兩張用大大的金魚貼圖遮住精彩畫面，就讓本刊來解碼說明一下，大概可以看出女友的手捧住宋柏緯下巴，兩人臉對著臉緊貼在一起，那麼金魚圖案下發生的事，應該大家心照不宣囉！

對於兩人的關係，宋柏緯透過經紀人爽快認愛，「柏緯目前確實與圈外女友穩定交往中，兩人以平常心相處，希望感情能低調發展。未來柏緯將繼續專注於作品，感謝大家的理解與支持。」

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▲女友分享他們在韓國玩拍貼機，煞風景的大金魚圖案，底下應該是一些甜蜜的畫面。（圖／翻攝女方IG／CTWANT）

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