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潘信維一通電話「敲到金曲歌王合作」：少走很多冤枉路

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維與台語金曲歌王荒山亮首度合作，推出新歌〈乾杯（啉予焦）〉，獻給所有正在努力的人。兩人因電影《角頭》結識，並因相似背景成為好友，這次合作的靈感來自潘信維的一通電話，讓歌曲主題誕生。

▲▼潘信維、荒山亮〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

▲潘信維找來荒山亮合作新歌〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

近期潘信維除了忙著原本的製作工作，也積極的籌備新歌，他想到因為電影《角頭》結緣的荒山亮，兩人當初因為電影認識，相當欣賞彼此的音樂風格，一直都有合作的想法，至於要合作什麼主題？潘信維決定主動出擊，打電話給荒山亮聊天，靈感也隨之而來，聊到一半就和荒山亮說：「亮哥，你等我一下，我現在有想法記一下。」不到一天就將Demo完成，而荒山亮也在聽完Demo後補上一段歌詞，讓整首歌更有畫面感。

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這次在與荒山亮的合作過程中，不同世代的兩位製作人，在錄音上的習慣也相當不同，荒山亮常常問潘信維：「這樣真的可以嗎？」潘信維會淡定地表示：「亮哥沒事，我回去整理完你再聽聽看。」潘信維也在荒山亮的建議下，放棄合唱常用的配唱方式，將合音完全拉掉，保留兩人最真實的聲音，搞笑說：「亮哥這部分就比我新穎。」潘信維也不忘感謝荒山亮願意分享人生的寶貴經驗，「人生會遇到很多老師，如果你願意靜下來學習，可以少走很多冤枉路。」

▲▼潘信維、荒山亮〈乾杯（啉予焦）〉。（圖／時刻娛樂提供）

▲潘信維。（圖／時刻娛樂提供）

除了新歌，潘信維還宣布將與台語歌手羅文裕、蕭閎仁和楊肅浩一起舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會。潘信維表示，希望透過這次演唱會，讓更多人聽到台語歌曲背後的故事，羅文裕、蕭閎仁和楊肅浩也對這次合作充滿期待，三人表示音樂無分年齡，能一起分享音樂故事非常有意義。演唱會將於5月1日在台北PIPE Live展演空間舉辦。

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