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Popu Lady寶兒轉戰啦啦隊「新造型曝光」！　剪短髮染金美翻

記者劉宜庭／綜合報導

富邦悍將昨（24日）舉辦2025年啦啦隊年度發布會，眾多人氣成員盛裝登場，為新賽季拉開熱血序幕。其中成員寶兒（吳昀廷）身穿全新制服亮麗現身，隨後也在社群上分享多張美照，開心寫道：「新制服迎接新賽季，謝謝富邦謝謝大家， 我會繼續努力帶給大家滿滿的活力，今年一起創造更多好成績。」

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

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▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

寶兒是女團「Popu Lady」其中一員，如今轉戰啦啦隊變換新造型，以一頭俐落短髮、搭配藍白色系的不對稱制服吸睛亮相，甜美外型與自信氣場兼具，吸引許多粉絲按讚留言。照片中她或在台上與隊友列隊擺拍、或於幕後單獨取景，展現出不同角度的青春魅力，笑容洋溢感染力十足。

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲寶兒現在是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員。（圖／翻攝自寶兒臉書、記者李毓康攝）

此次出席記者會的成員陣容堅強，包含韓籍啦啦隊員李珠珢、李雅英、南珉貞，以及秀秀子、潔米、慈妹、檸檬、丹丹、寶兒、禾羽、奶昔、潔潔、Tiffany、Kesha、安娜、卡洛琳、Kapo、大頭、Jessy、雅惟、維心、栗子與沁沁全員到齊，展現富邦Angels的團隊士氣與新氣象。

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒短髮新造型。（圖／翻攝自寶兒臉書）

▲寶兒前陣子大多頂著黑色長髮現身。（圖／翻攝自寶兒臉書）

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寶兒, 啦啦隊, 富邦悍將, PopuLady

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