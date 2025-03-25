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人妻子宮「對丈夫以外的男人」有感覺！日劇《子宮戀愛》劇名挨轟

記者陳芊秀／綜合報導

日本深夜劇受到串流平台流量趨勢影響，開始挑戰尺度大、情色灑狗血等級的題材，近期又有新劇《子宮戀愛》將於4月開播。然而劇名叫做「子宮戀愛」，劇集文案更以「我的子宮戀愛了，但是是和丈夫以外的人」，引發日網批評，更有人提議換劇名。

▲▼日劇《子宮戀愛》翻拍同名漫畫，劇名先引發日網議論。（圖／翻攝自X）

▲日劇《子宮戀愛》翻拍同名漫畫，劇名先引發日網議論。（圖／翻攝自X）

《子宮戀愛》改編自佐佐江典子的同名漫畫，原作描述31歲的女主角苫田真希（苫田まき）已婚7年，卻總是難以向丈夫坦白真正的心聲，也沒有性生活，也一直沒有孩子。她在面對上司的無理對待時，男同事山手旭看了不忍心挺身相助，兩人關係卻因此超越了界限，喚醒了她被壓抑已久的本能感情，陷入了婚姻與慾望之間的拉扯。同時冷淡的丈夫也與其他女性有不尋常的關係，故事將逐步描述四位主角的情感糾葛。

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▲▼日劇《子宮戀愛》翻拍同名漫畫，劇名先引發日網議論。（圖／翻攝自X）

▲《子宮戀愛》描述沒有性生活的人妻，與男同事關係超越界線，而丈夫也有不尋常關係，4主角陷入情感糾葛。（圖／翻攝自X）

不倫題材的日劇雖然不少，這部《子宮戀愛》卻是從劇名就引發觀眾不適，除了改編大尺度漫畫，同時打出「純愛」口號，預告中出現台詞「不是從腦袋，是從這裡（子宮）陷入戀愛」。預告片罕見湧入破千則留言，眾人議論「欸，這是認真嗎？不是AV嗎？在電視頻道上播出？真的假的」，「這如果男生的話，不就等於是在說『XX戀愛』嗎？這太低俗了吧」、「光是名字就令人感覺不適，作品也是垃圾吧」、「欸不是，能做到這麼沒品的劇也令人尊敬了」、「不舒服，覺得這很好的製作相關人員全部都有問題吧」、「劇名太噁了」。「子宮戀愛」因此衝上日本X的流行趨勢，同時「睪丸戀愛」意外也成了熱門關鍵字。

▲▼日劇《子宮戀愛》翻拍同名漫畫，劇名先引發日網議論。（圖／翻攝自X）

▲「子宮戀愛」變成日網X流行趨勢關鍵字。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《子宮戀愛》翻拍同名漫畫，劇名先引發日網議論。（圖／翻攝自X）

▲「睪丸戀愛」意外也成了熱門關鍵字。（圖／翻攝自X）

而《子宮戀愛》原作者佐佐江典子在劇集製作同時，也發表一段感言刊登官網，內容提到「這部作品描繪的是女性無法逃脫的本能（子宮）所帶來的情感與牽絆。內容不全然是美麗的故事，而是充滿了如無性婚姻、精神控制、不倫等沉重的情節」。作者對於影像化呈現相當期待，也期待觀眾如何接受與解讀。

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