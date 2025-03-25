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金秀賢來櫻花季有變數？爭議太大　陳其邁4字喊話主辦單位

記者吳奕靖／高雄報導

韓星金秀賢預計在30日到高雄參加「高雄櫻花季」，今天（25日）有媒體詢問金秀賢是否會按照計劃出席？市長陳其邁直球對決，口氣堅定表示：「金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，他呼籲民間主辦單位要『慎重考量』。」

▲陳其邁呼籲主辦單位對於金秀賢來台，應該要審慎考慮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁呼籲主辦單位對於金秀賢來台，應該要審慎考慮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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今天市政會議前的記者會，陳其邁面對記者詢問：「金秀賢原訂3月30日要來台灣，市府有與航警做一些協調？」陳其邁表示：「我想金秀賢事件在韓國引起非常大的爭議，這不僅會影響到個人，連帶也會影響到臺灣所舉辦的活動，我要在這裡呼籲民間的主辦單位，應該要慎重的考量。」

▲▼金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！想躲人群「這法子可通」　主辦：他會來。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢到底來不來，主辦單位：他會來。（圖／翻攝自金秀賢IG）

記者也繼續追問：「目前主辦單位還是聲稱他會來臺灣，目前的話有做一些人力上的安排嗎？畢竟這是海內外的大事。」陳其邁強硬的重申：「我們也跟主辦單位來表達市府的立場，希望他們能夠審慎的來做考量。」

韓星金秀賢捲入已故前女友金賽綸風波，外界矛頭指向他與對方未成年時交往，分手後又逼討7億債款（約新台幣1600萬元），雖然金秀賢全盤否認，卻遭YT《橫豎研究所》每日一爆，甚至揚言公開比N號房惡的猛料。如今形象跌谷底，金秀演藝工作暫時停擺，並被多家代言品牌切割，因此月底高雄櫻花季活動，恐成他首露面行程，主辦單位日前也重申「活動仍照合約執行中」。而今天主辦單位也再次做出說明：「計劃不變，來台時間未定。」

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金秀賢, 高雄櫻花季, 市長, 爭議, 活動, 陳其邁

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