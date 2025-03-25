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泰版《鬼家人》確定5月上映！　《冥婚鬧泰大》林柏宏合體Billkin：不敢相信

記者蕭采薇／台北報導

翻拍自台灣票房口碑雙贏的現象級電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》），泰國版電影《The Red Envelope》在泰國一上映便勢如破竹，上片四天突破4000萬票房，榮登2025年泰國開片票房冠軍！如今該片也確定將於5月9日在台上映，片名訂為《冥婚鬧泰大》，「台版毛毛」林柏宏和「泰版吳明翰」Billkin更破天荒合體宣傳。

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》Billkin（右）飾演的警察，要幫PP Krit（左）查車禍兇手。（圖／金盞花大影業提供）

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泰國人氣CP「BKPP」Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）、PP Krit（克里特·安努艾德奇康）首度合體大銀幕演出，二人自泰劇《以你的心詮釋我的愛》後再次攜手合作，CP魅力爆棚，吸引許多亞洲粉絲前往泰國朝聖，也讓該片打破GDH預售票最高紀錄，更有無數網友敲碗台灣上片日。不少粉絲關心將由哪家片商發行，答案也揭曉，《鬼家人》製作公司金盞花大影業「自己的孩子自己顧」，確定引進《冥婚鬧泰大》，也是該公司第一部擔任發行的作品。

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，兩版海報對比有許多巧思。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）除了釋出中文版海報宣告台灣檔期，更獨家全球發布「不敢相信！《鬼家人》台泰男神合體！當林柏宏遇見Billkin」影片，影片中由台灣主演林柏宏與泰國主演Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）共同以經典台詞「不敢相信」向台灣的觀眾打招呼。

BILLKIN在影片中也向林柏宏表示：「自己非常喜歡《鬼家人》，對於能詮釋泰國版的明翰，感到非常榮幸！」並積極可愛地追問林柏宏是否有看過《冥婚鬧泰大》的預告與感受如何，而林柏宏則回應：「看泰國版預告時發現很多片段都原汁原味還原台版，同時自己一直有在觀注泰國的喜劇，因此他特別期待作品上映！」

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin（右）夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

現象級電影《鬼家人》要翻拍成泰國電影《冥婚鬧泰大》的消息自去年公布後，話題熱度不斷，今日甚至有眼尖網友對比《鬼家人》、《冥婚鬧泰大》二張正式海報，發現台版電影中林柏宏、許光漢共同養的小狗品種由傑克羅素梗犬轉換為吉娃娃，更在《冥婚鬧泰大》的海報和劇照中發現泰拳元素，讓台灣觀眾對於《冥婚鬧泰大》會有多少劇情衷於原著或融入泰國元素充滿期待。

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》Billkin被迫與假人冥婚。（圖／金盞花大影業提供）

泰國當地的影迷在看完後也紛紛表示：「平均三分鐘就讓我大笑一次！」「BILLKIN與PP KRIT的化學反應太強，情感轉折自然又動人，讓人笑淚交織！」、「這是一部翻拍成功的範例，完整保留原作核心，卻又巧妙融入泰國文化與風格，是一部值得在大銀幕上細細品味的電影！」

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》Billkin上擂台打泰拳被揍爆。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin（普提蓬阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘的紅包，被迫和由PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為了讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極地幫助「迪迪」解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常，電影將於今年5月9日全台上映。

 

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BKPP, Billkin, PP Krit, 關於我和鬼變成家人的那件事, 鬼家人, The Red Envelope, 林柏宏, 許光漢

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