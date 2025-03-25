ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Apink 2團員「0偽裝現身通化夜市」！ 　無預警來台合體她

記者蔡琛儀／台北報導

電商女王Mavis瑪菲司節日前迎來重量級嘉賓，在南韓被封為「初戀始祖」的傳奇女團Apink隊長朴初瓏與金南珠兩位成員，更帶兩人到西門町、臨江通化夜市感受夜市文化，被不少路過民眾巧遇PO上Threads，初瓏和南珠也滿懷感謝：「每次來台灣都被美食吸引，想減肥都沒有辦法，謝謝Mavis瑪菲司姐姐體貼陪伴，帶著我們一起感受台灣的美好，讓我們更愛台灣了！」

▲▼瑪菲司與Apink初瓏、南珠合體直播 。（圖／菲娛樂文創提供）

▲▼瑪菲司帶Apink初瓏、南珠逛夜市。（圖／菲娛樂文創提供）

▲▼瑪菲司與Apink初瓏、南珠合體直播 。（圖／菲娛樂文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

三人前往堪稱臨江通化夜市，滿街的美食小店讓初瓏、南珠看得眼花撩亂，現場品嚐豬血糕、大腸包小腸時兩人露出吃驚表情：「味道很香，好特別！」而當鴨血臭豆腐送上桌，在聞到特殊的味道瞬間讓初瓏、南珠直接大呼：「要嘗試還是需要多一點心理準備。」對於第一次與韓團在夜市踩街，Mavis瑪菲司說：『我真的沒有想到有一天我會與傳奇女團一起逛夜市耶！』，大讚Apink初瓏、南珠非常親切沒有架子。

Apink與台灣緣分深厚，多次來台演出，除了受邀台北跨年，二月也曾來台舉辦14週年演唱會，此次初瓏和南珠為南韓KBS全新美妝綜藝首集節目再度來台，第一次與瑪菲司攜手直播，還直擊她的電商核心基地，聚集許多粉絲擠爆出入口想一睹女神風采。

▲▼瑪菲司與Apink初瓏、南珠合體直播 。（圖／菲娛樂文創提供）

▲瑪菲司與Apink初瓏、南珠合體直播 。（圖／菲娛樂文創提供）

瑪菲司更說為了Apink到訪已緊張好幾天，表示比自己的發片記者會還要緊張。而直播一開線上秒破萬人，讓第一次上台灣電商直播的初瓏、南珠驚呼厲害，她們也分享今年預計4月19日將有新曲，瑪菲司也透露已經著手進行計劃與南韓合作音樂內容，自己也相當期待會有新的轉變。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

前男友：金賽綸死不是因為金秀賢！　親曝「金家冷血舉動」

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！　合作8年「昔被小S模仿爆紅」

曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛發聲了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑪菲絲, Apink, 南珠, 初瓏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《與惡2》強烈譴責黃子佼　「保留孟耿如戲份」還原本人試鏡過程
  2. 人妻子宮「對丈夫以外的男人」有感覺！日劇《子宮戀愛》劇名挨轟
  3. 快訊／《與惡2》劇組發聲道歉！　揭「不全刪孟耿如戲份」原因
  4. 草爺籌備新創電影　《黑令旗》系列要善惡終有報
  5. 新加坡星二代宣布結婚！相戀4年修成正果　爸：是時候放手了
  6. 謝欣穎曬鑽戒傳「王柏傑求婚成功」　楊祐寧被問好友升格人夫發聲
  7. 女婿搞上岳母「偷情竟無情篡位」！　利菁爆受害者身份：是模特兒
  8. 花蓮強震重創觀光！　張齡予父親飯店苦撐「年虧3千萬」
  9. 賈永婕遭疑耍特權！看柳演錫坐第一排手機舉高…火線回：霸凌公眾人物
  10. 薔薔交錯男友染重大性病毒 禁慾1年才找回健康

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366