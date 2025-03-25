Apink 2團員「0偽裝現身通化夜市」！ 　無預警來台合體她

記者蔡琛儀／台北報導

電商女王Mavis瑪菲司節日前迎來重量級嘉賓，在南韓被封為「初戀始祖」的傳奇女團Apink隊長朴初瓏與金南珠兩位成員，更帶兩人到西門町、臨江通化夜市感受夜市文化，被不少路過民眾巧遇PO上Threads，初瓏和南珠也滿懷感謝：「每次來台灣都被美食吸引，想減肥都沒有辦法，謝謝Mavis瑪菲司姐姐體貼陪伴，帶著我們一起感受台灣的美好，讓我們更愛台灣了！」

▲▼瑪菲司帶Apink初瓏、南珠逛夜市。（圖／菲娛樂文創提供）

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三人前往堪稱臨江通化夜市，滿街的美食小店讓初瓏、南珠看得眼花撩亂，現場品嚐豬血糕、大腸包小腸時兩人露出吃驚表情：「味道很香，好特別！」而當鴨血臭豆腐送上桌，在聞到特殊的味道瞬間讓初瓏、南珠直接大呼：「要嘗試還是需要多一點心理準備。」對於第一次與韓團在夜市踩街，Mavis瑪菲司說：『我真的沒有想到有一天我會與傳奇女團一起逛夜市耶！』，大讚Apink初瓏、南珠非常親切沒有架子。

Apink與台灣緣分深厚，多次來台演出，除了受邀台北跨年，二月也曾來台舉辦14週年演唱會，此次初瓏和南珠為南韓KBS全新美妝綜藝首集節目再度來台，第一次與瑪菲司攜手直播，還直擊她的電商核心基地，聚集許多粉絲擠爆出入口想一睹女神風采。

▲瑪菲司與Apink初瓏、南珠合體直播 。（圖／菲娛樂文創提供）

瑪菲司更說為了Apink到訪已緊張好幾天，表示比自己的發片記者會還要緊張。而直播一開線上秒破萬人，讓第一次上台灣電商直播的初瓏、南珠驚呼厲害，她們也分享今年預計4月19日將有新曲，瑪菲司也透露已經著手進行計劃與南韓合作音樂內容，自己也相當期待會有新的轉變。