宋羽葤批小優「私下造謠」：詆毀我人格！　玥熹求王偉忠給機會3方對峙

記者張筱涵／綜合報導

小優（游振宜）24日透過Instagram發表道歉聲明外，也上節目《欸我說到哪裡了》公開回應先前「大嘴巴事件」。而受到小優影響的2位女星玥熹和宋羽葤前後到主持人王偉忠的粉絲專頁留言，主動表明願意一同上節目說明真相，宋羽葤更強調小優所做的行為並非節目效果，而是私下在圈內造謠。

▲小優上《欸！我說到哪裡了？》。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網i like radio）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宋羽葤和玥熹希望可以和小優一起上節目釐清整件事情。（圖／翻攝自Instagram／bastet1102_1102、irisxbloomy、cookie0258）



宋羽葤留言一開頭就表示，自己也可以一起上節目來釐清事實：「例如：這跟節目效果一點關係都沒有，這每一件事，都是小優私下在演藝圈裡造謠！私下毀謗我，私下詆毀我的人格。」她認為節目效果和造謠是完全不同的事情。

玥熹留言也說願意和宋羽葤一起上節目，因為自己也是相關人物之一：「我就是當初被小優聲淚俱下影射說被閨蜜朋友出賣的那位人物。確實從有新聞以來，這一個月也影響了我的生活不少。所以我也很希望能有一個平台可以讓大眾們好好的聽見我們小人物的聲音。」她相當希望有機會也上王偉忠的節目。

▲宋羽葤和玥熹到小優上王偉忠節目的影片下方留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／王偉忠）



事實上，小優日前登上王偉忠主持節目《欸我說到哪裡了》，親自回應先前爆料宋羽葤與胡瓜緋聞的爭議。她表示，自己也是從新聞得知兩人傳聞，隨後又在友人聚會上聽到相關「車子的事情」，便轉述給好友，沒料到引發誤會。她也透露被老闆吳宗憲解約後，雙方仍通過一次電話，對方希望她能讓宋羽葤撤回提告，之後她也主動傳訊向宋羽葤道歉，坦言「說出口的話收不回，但我盡可能表達歉意與反省」。

小優自「大嘴巴事件」爆發後，幾乎天天收到上百則負面私訊，甚至還出現許多不實衍生傳言。她坦言身心備受打擊，提到生日當天仍有朋友送上關心與鼓勵，讓她當場哽咽感謝。而節目尾聲，她也向王偉忠表達歉意與感激，哽咽地說：「你是我第一個老闆，我很榮幸能被你訪問，但又覺得讓你失望了。」

【宋羽葤留言內容】

偉忠哥您好，我是羽葤！

其實我也是可以一起上節目的，這樣很多事情就會清楚多了。

例如：這跟節目效果一點關係都沒有，這每一件事，都是小優私下在演藝圈裡造謠！

私下毀謗我，私下詆毀我的人格。

造謠跟節目效果根本不一樣！！！

（我是小晚輩，我們沒有見過面，文字如有冒犯請見諒）

【玥熹留言內容】

偉忠哥您好，我是玥熹

之前因為定緯的邀約，我們曾在《謝謝大家收看》的後台有過一面之緣。

我也很願意和羽葤一起上節目，畢竟我也是這次新聞事件中相關人物之一，我就是當初被小優聲淚俱下影射說被閨蜜朋友出賣的那位人物。確實從有新聞以來，這一個月也影響了我的生活不少。所以我也很希望能有一個平台可以讓大眾們好好的聽見我們小人物的聲音。因此希望能有這個機會可以上您的節目。感恩的心