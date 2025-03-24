小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，事後更牽扯出各種黑歷史，她也為此噤聲至今，本月17日才悄悄更新限時動態的她，最近登上資深製作人王偉忠的YouTube節目《欸！我說到哪裡了？》談大嘴巴風波，今（24）日更透過社群發文道歉。

▲小優上節目哭了。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網i like radio）

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節目中，談到先前遭控訴爆料宋羽葤與胡瓜鬧緋聞，小優解釋：「其實她（宋羽葤）跟瓜哥的緋聞我也是看新聞才知道，跟網路上大家聽到的不太一樣，我也是從網路上聽到有這個緋聞，之後我跟羽葤爭執的事情，是我在友人的地方聽到車子的事情，當她這個緋聞事情是新聞先出來了以後，吵了一陣子就有人在聊這件事，我在聚會聽到的，那我就跟我的好姐妹分享這件事情。」

小優透露，在被老闆吳宗憲解約後，兩人有再通過一次電話，「本來是宋羽葤有打算要提告，他就是告訴我說，有請宋羽葤把告訴撤回。」並表示自己後來還有再傳簡訊給宋羽葤，向對方道歉，「因為我知道對不起三個字，可能沒辦法彌補她心中受到這件事的傷害，可是我盡我所能去讓她知道我的歉意跟反省。因為說出去的話可能也沒辦法收回了，那我又可能在電話中讓她受傷了，所以我就是在私下再傳訊息好好再跟她道歉。」

▲小優登上王偉忠節目受訪。（圖／翻攝自YouTube／中廣流行網i like radio）

小優坦言在大嘴巴事件發生後，她每天會收到一兩百則罵她的私訊，但令她難過的是，後來衍生出一些完全沒有發生的事情。節目最後，小優透露生日當天，朋友們不但傳訊息關心她，甚至還想帶來蛋糕看她，為此她哽咽落淚感謝朋友們的支持及鼓勵，同時也對王偉忠表達深深的感激，「因為你是我第一個老闆，然後我覺得很榮幸可以被你訪問，可是我又覺得我讓你失望了，我沒有表現好。」