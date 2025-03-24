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金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！想躲人群「這法子可通」　主辦：他會來

記者吳睿慈／台北報導

南韓男星金秀賢連日遭爆私生活負面爭議，他預計在30日來到高雄參加櫻花季音樂節，主辦最新回應仍為「會來」，而他的班機被韓媒曝光後，由於仁川飛高雄的班機僅有幾班，不難查到抵台時間，30日若要來得及參與活動，勢必得搭CI165於下午2點10分抵達小港機場。至於返程4月1日同樣也只有幾班，據《ETtoday》查到的班機，金秀賢高機率搭乘同樣是華航的CI164返韓。

▲▼金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！想躲人群「這法子可通」　主辦：他會來。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開，預計在30日搭乘班機CI165來台。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金秀賢此趟來台參加櫻花季，統一砸下重資甚至一起推動周邊商品，怎料，他被爆出逼債金賽綸，導致女方走上絕路，更在他的生日當天輕生，負面輿論排山倒海而來，超商方面商品上架喊卡，但30日活動目前照舊。

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對此，櫻花季音樂節主辦單位回應一如往常強調「會來，會來」，金秀賢30日行程沒有變動。但由於仁川機場飛往高雄小港機場的班機僅有幾班，因此藝人班機不難推測與打探。

▲金秀賢目前櫻花季活動照常。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲金秀賢目前櫻花季活動照常。（圖／翻攝自IG）

據《ETtoday》側面打探得知的班機，金秀賢30日預計從仁川搭乘班機CI165於下午2點10分抵達小港機場，在台參加完活動後，4月1日再搭乘CI164返韓，結束短短三天兩夜的行程。不過，現距離活動開演還有6天，班機皆有可能再出現變動。

另外，他若想躲過人群，確實也有其他辦法，那就是再花一筆錢搭乘專機來台，只是專機降落時間並不容易喬，因此搭乘專機方案機率小，且小港機場專機入境的VIP通關為戶外場地，若他屆時現身，還是有可能被拍到。

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