ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯新戲紅到海外「空降台劇冠軍」　越南影帝進看守所遭獄友群毆

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》影集開播以來佳評如潮，22日播出第五、六集後劇情持續升溫，引爆影迷討論，全台觀眾總觸及人數近18萬人，在Hami Video連續三週登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版為台劇第一名，公視＋亦登上前三大熱播排行，成功連續三週霸榜三大影音平台。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

同時，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在海外也傳來好消息，印尼CATCHPLAY+播出後整體成績亮眼，除首播空降台劇冠軍外，相關的宣傳短影音突破80萬觀看次數，且印尼網友更加反映故事內容很親近印尼文化，觀看過程特別有共鳴。越南K+特別舉辦越南影帝「發哥」連炳發的粉絲見面會，場場爆滿，嗨翻當地粉絲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，《The Outlaw Doctor 化外之醫》更獲得新加坡媒體爭相報導，成功拓展海外市場。觀眾激賞「劇情充滿張力，令人捏把冷汗！」更有網友表示「男、女主角明年一定可以敲響金鐘！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，飾演越南整型外科醫生范文寧的連炳發，一場在被劉天誠（楊一展飾）載去醫治失聯移工莉娜腳傷的戲碼，范文寧診斷莉娜疑似患有腔室症候群須立即就醫，但莉娜害怕非法身分曝光而拒絕送醫。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

當下范文寧想為莉娜在路邊緊急動刀治療，卻被誤以為殺人兇手，被移工同夥群起圍毆，飾演外事警察吳振華的夏騰宏追趕而來，當場逮捕范文寧。在看守所中發生衝突，范文寧見義勇為緊急治療受重傷的室友，卻遭獄友群起圍毆。網友表示「范醫師太衰了吧」、「范文寧在異鄉拼命打拼只為了支付母親龐大的醫藥費，卻得遭受各種不公平的對待，實在太苦了」

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平，因不忍患有腦性麻痺的兒子癲癇發作，企圖為兒子秘密進行一場手術，和飾演「威大第一美」的護理師林靜鈺（蔡亘晏飾）鬧翻。蔡亘晏認為本劇是一個尋找認同的故事。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

談到此次角色個性自在奔放、忠於自我，但面臨和鄭琬平的衝突，蔡亘晏的角色陷入兩難，並感慨影集中主角們都有百般無奈，她強調，這場戲在情感交流上非常真實，同時必須保留了角色的綠葉功能，在劇情中穿插輕鬆氛圍，直呼「於是我只能在她轉身進病房後，眼眶含著淚，一邊笑著，一邊走掉。」

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏演繹的外事警察吳振華在追緝失聯移工過程中，面臨身份認同的衝突，與飾演越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲。上週劇情揭露原來吳振華是會說印尼文的「新二代」，從小特別照顧移工二代好友，種種原因下讓他決心成為外事警察。夏騰宏分享道「以前只知道台灣有很多移工和新住民，但在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》後，才開始察覺到這是很值得我們關注的議題。」

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

推薦閱讀

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

Joeman 4億豪宅開箱片…挖出屋主驚人家世！建商爸花25年蓋鑽石塔

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球笑：不合理吧？

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」粉絲：更支持妳了

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神…網驚：也太像

被爆遭曾國城強吻！陶晶瑩鬆口談「過程確實不太舒服」

前妻大S猝逝！汪小菲5月北京婚禮如期舉行…照顧家人大陣仗抵香港

快訊／金秀賢遭指「N號房」性犯罪　公司3項聲明痛罵《橫豎》：影片不存在

陸劇大咖男星「把粉絲信丟車窗外」！　直擊影片瘋傳網怒：人品差

「天后的男人」愛情長跑13年仍不婚！與女友公園約會1動作洩浪漫

曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　藍心湄20年前爆料片被翻出

唐綺陽運勢／水瓶感情「遇關鍵轉折」！金牛變難搞 射手主動才有機會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

The Outlaw Doctor 化外之醫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍
  2. 激烈打戲「女星怕假鼻子被揍歪」！　對手趙麗穎超暖舉動被讚翻
  3. 《營業中5》他接店長爆臭臉！　鬼鬼產後現身姚元浩感動：妹妹回家
  4. 劉雨柔孕中期「開始猜寶寶會像誰」　笑：遺傳媽媽多點不為過吧？
  5. 直擊／蕭敬騰眼裡全是愛！　「信義區緊牽Summer」霸氣喊：她是我老婆
  6. 張韶涵重現18年前《公主小妹》！　制服迷你裙…網狂讚：根本沒變
  7. 潘若迪神還原「白雪公主壞皇后」！現身街頭嚇壞小朋友　女裝扮相邀約不斷
  8. 金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！想躲人群「這法子可通」　主辦：他會來
  9. 《火車來去》大結局「藏2家庭重逢」　安心亞大喊阿爸…逼哭觀眾
  10. 張鈞甯新戲紅到海外「空降台劇冠軍」　越南影帝進看守所遭獄友群毆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366