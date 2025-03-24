張鈞甯新戲紅到海外「空降台劇冠軍」　越南影帝進看守所遭獄友群毆

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》影集開播以來佳評如潮，22日播出第五、六集後劇情持續升溫，引爆影迷討論，全台觀眾總觸及人數近18萬人，在Hami Video連續三週登上戲劇榜冠軍，愛奇藝國際版為台劇第一名，公視＋亦登上前三大熱播排行，成功連續三週霸榜三大影音平台。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

同時，《The Outlaw Doctor 化外之醫》在海外也傳來好消息，印尼CATCHPLAY+播出後整體成績亮眼，除首播空降台劇冠軍外，相關的宣傳短影音突破80萬觀看次數，且印尼網友更加反映故事內容很親近印尼文化，觀看過程特別有共鳴。越南K+特別舉辦越南影帝「發哥」連炳發的粉絲見面會，場場爆滿，嗨翻當地粉絲。

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不僅如此，《The Outlaw Doctor 化外之醫》更獲得新加坡媒體爭相報導，成功拓展海外市場。觀眾激賞「劇情充滿張力，令人捏把冷汗！」更有網友表示「男、女主角明年一定可以敲響金鐘！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，飾演越南整型外科醫生范文寧的連炳發，一場在被劉天誠（楊一展飾）載去醫治失聯移工莉娜腳傷的戲碼，范文寧診斷莉娜疑似患有腔室症候群須立即就醫，但莉娜害怕非法身分曝光而拒絕送醫。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

當下范文寧想為莉娜在路邊緊急動刀治療，卻被誤以為殺人兇手，被移工同夥群起圍毆，飾演外事警察吳振華的夏騰宏追趕而來，當場逮捕范文寧。在看守所中發生衝突，范文寧見義勇為緊急治療受重傷的室友，卻遭獄友群起圍毆。網友表示「范醫師太衰了吧」、「范文寧在異鄉拼命打拼只為了支付母親龐大的醫藥費，卻得遭受各種不公平的對待，實在太苦了」

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平，因不忍患有腦性麻痺的兒子癲癇發作，企圖為兒子秘密進行一場手術，和飾演「威大第一美」的護理師林靜鈺（蔡亘晏飾）鬧翻。蔡亘晏認為本劇是一個尋找認同的故事。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

談到此次角色個性自在奔放、忠於自我，但面臨和鄭琬平的衝突，蔡亘晏的角色陷入兩難，並感慨影集中主角們都有百般無奈，她強調，這場戲在情感交流上非常真實，同時必須保留了角色的綠葉功能，在劇情中穿插輕鬆氛圍，直呼「於是我只能在她轉身進病房後，眼眶含著淚，一邊笑著，一邊走掉。」

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏演繹的外事警察吳振華在追緝失聯移工過程中，面臨身份認同的衝突，與飾演越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲。上週劇情揭露原來吳振華是會說印尼文的「新二代」，從小特別照顧移工二代好友，種種原因下讓他決心成為外事警察。夏騰宏分享道「以前只知道台灣有很多移工和新住民，但在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》後，才開始察覺到這是很值得我們關注的議題。」





▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

▲台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》紅到海外。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。