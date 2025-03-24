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虐戀專業戶檀健次「演甜寵劇慘卡關」　拍到一半太入戲…失控淚崩

記者黃庠棻／台北報導

八大戲劇台明（25）日晚間10點首播由檀健次與周也主演的《很想很想你》，戲裡周也結識心目中偶像，配音圈男神檀健次，兩人「因聲結緣」進展成為男女朋友，一氣呵成的愛情羨煞旁人。

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

檀健次表示，自己以往作品大多是虐戀角色，接下甜寵劇想讓大家看到輕鬆、不一樣的自己，但是《很想很想你》拍攝初期卻事與願違；他自曝一開始在談情說愛表演上，他還是有種愛得很傷心的感覺，後來慢慢去做了調整，才找到甜寵劇的詮釋方式，他形容拍攝期間每天都是粉紅泡泡，感覺也治癒了自己。

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▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

《很想很想你》故事中，檀健次的角色擁有雙重身分，是配音大神，也是位知名醫生；他和好友們一起創立完美配音組，因為溫柔帶有磁性的聲音而走紅，網上粉絲數百萬，是個傳說中的名字，因為他從不露面；劇中的現實生活裡，則是一名心臟外科醫生，之後遇到周也展開追求，成為朋友圈中的神仙眷侶。

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

男主角對每件事方方面面都能顧及到，檀健次坦言自己很難做到，他笑說「現在連自己都照顧不來了」。他談到戲裡的男女主角從相識、相知到相愛一氣呵成，像水到渠成，是大家理想中的愛情。

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

首次演出時裝劇的周也，對這次自己詮釋的角色跟以往很不同，是一個可愛、很軟萌的小女孩。戲裡備受檀健次寵愛，她說男主角溫柔勢不可擋，把顧聲（周也劇中名）捏得死死的。

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

▲《很想很想你》由檀健次、周也主演。（圖／八大電視提供）

檀健次分享劇中的一場退圈情節，拍攝過程不小心帶入自己的情緒，在現場失控淚崩，立刻被導演提醒「哭得很好，但情緒要收一下。」由於當時場景的氛圍營造太過真實，場館、舞台、觀眾，站在台上的檀健次要向大家告別時，拿起麥克風一開口就忍不住痛哭流涕。

因為真實現況的檀健次，還無法接受要離開自己熱愛的舞台，所以這段劇情讓他印象極為深刻。《很想很想你》25日起，每週一至五晚間十點於八大戲劇台全台首播。

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很想很想你, 檀健次, 周也

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