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蔡瑞雪遭性騷認「受傷依然相信人」！　IG曬照23字吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪遭性騷擾和身份冒用，21日她公開受訪談細節，表示一開始收到「孫姓男星」私訊，但對方在言談間不時冒出露骨的騷擾文字，後來才發現兩方都被冒用身分。為此，她今（23）日再度透過社群發布23字貼文，並曬出近照分享目前心情。

▲▼蔡瑞雪發文。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的照片可見到，她穿著一藍色針織上衣，對鏡頭露出甜美的笑容，同時也將左邊眼睛微閉，做出俏皮的表情。談到近期收到性騷擾私訊，她透露自己目前心情已經好轉許多，同時也向支持她的粉絲們喊話：「我恢復哩，愛你們。」並有感而發表示，「雖然曾經受傷，依然選擇相信人，曬曬太陽，心也變暖暖了。」

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▲▼蔡瑞雪發文。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲蔡瑞雪發文。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言鼓勵她，「加油」、「支持」、「一切都會過去的。」事實上，蔡瑞雪在21日下午公開受訪後，同日晚間透過社群發聲。她曬出媒體訪問的照片，坦言「這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」，接著向粉絲、媒體致謝，「謝謝一路上關心我、支持我的粉絲朋友們，還有辛苦的媒體大哥大姐，真的很感謝你們的陪伴，讓我不再那麼害怕。」

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