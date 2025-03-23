張景嵐「談戀愛都AA制」　自認最怕2件事：必須捍衛話語權

記者王靖淳／綜合報導

女星張景嵐以「宅男女神」形象走紅，她在2023年2月認愛藝人陳凱倫的兒子陳銳，穩定交往至今。平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文透露，在談戀愛時和另一半都是AA制，同時也分享自己對此相處模式的看法，「AA本身沒有問題，有問題的是那個『怕自己吃虧』或『你應該出多一點』的心態。」

▲張景嵐會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／changchinlan）

張景嵐表示，雖然一直以來她談戀愛都是AA制，不過她與另一半並非每次都要算得很清楚，而是透過「這次我付，下次你付」的方法，讓雙方都不會感到負擔太大，「不想算太細讓對方覺得在計較，但也不希望對方覺得跟我在一起都要付錢而壓力山大。」

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張景嵐坦言，隨著年齡和生活開銷變大，她認為AA制本身沒有問題，有問題的是怕自己吃虧或是覺得對方應該多付一點的心態。她表示，現在當她付錢時，對方仍會感到不好意思，「因為總覺得自己要多出一些，但也因為他這個『不好意思』，後續還會給予我更多的支持及幫助，以及更多的尊重。」

▲張景嵐發文談AA制。（圖／翻攝自Threads／changchinlan）

張景嵐提到，在付錢的同時會讓對方知道，她有能力讓自己過的舒服，不過她也坦言，在這前提下對方會開始思考，自己身上除了錢以外，是否給她提供任何價值。最後，張景嵐表示，在一段關係中，經濟能力較強者往往擁有更多話語權，她鼓勵女性意識到這點，「有時候，健康的關係，其實要實力相當，有時候不是出錢的問題，是必須有意識的捍衛自己無形當中的話語權。」