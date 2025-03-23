隋棠新戲客串卡司超華麗！　謝瓊煖照顧失智尪…林哲熹坐旁邊哭了

記者黃庠棻／台北報導

《歡迎光臨 二代咖啡》上週日開播後，以快節奏的劇情表現及製作精良的場景美學，引發熱烈討論，劇組耗資打造主場景「二代咖啡」，店內每一處都看得到滿滿細節，更收獲許多咖啡工作者的關注。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）



今（23）晚《歡迎光臨 二代咖啡》將播出最新兩集，菜鳥咖啡師林哲熹如願成為「二代咖啡」的第一號員工，在向「咖啡之神」鳳小岳學習咖啡的過程中，即將迎來不同風味人情故事的客人們。實力派金獎卡司謝瓊煖、田中千繪，以及江宏傑將現身助陣，強大的演員陣容令觀眾期待值破表。

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▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）

謝瓊煖在第三集特別扮老演出陪著老伴一起尋找記憶中的「那個咖啡」，歷經了身為照顧者的心力交瘁，她感性表示「這個獨力照顧失智者的角色讓我很心疼，也能感同身受她的無助。印象深刻當時跑了好多間咖啡廳，真的像是去了一趟咖啡之旅。」謝瓊煖的精湛演出讓林哲熹相當感動，他分享「一直以來都很喜歡瓊煖姐的演出，我記得最後一場在陽台的揭秘戲，我們在旁邊看著他們夫妻的對話，眼眶都不自覺泛淚，瓊煖姐的情感流轉很細膩又動人。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》客串卡司超華麗。（圖／甲普國際媒體提供）



「桌球王子」江宏傑驚喜客串「氣味圖書館老闆」一角，當時是他首次跨界參與戲劇演出，江宏傑記憶猶新表示「當時是第一次演戲，不管是演戲或泡咖啡，對我來說都是很不擅長的事情，很害怕自己的表現會影響到其他演員！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》客串卡司超華麗。（圖／甲普國際媒體提供）

江宏傑為此提前做好功課「因為私下我真的不會泡咖啡，有特別先和咖啡廳店員請教泡咖啡的技巧與眉角。」好在現場有林哲熹、鳳小岳的協助讓他安心許多，直呼「本來真的非常緊張，但他們兩位前輩都有提前和我對戲，這讓我比較放鬆和自在，真的是很好的兩位前輩。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》客串卡司超華麗。（圖／甲普國際媒體提供）



田中千繪在第四集特別演出被家庭與照顧孩子淹沒所有時間的媽媽，在便利商店喝杯咖啡是她僅有的放鬆時光，她分享「當時收到劇本就很喜歡這個故事及我飾演的小建媽媽，在品嚐到又苦又快樂的咖啡世界裡，這個為了她在乎的人犧牲一切的人物，我覺得很有故事性。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》客串卡司超華麗。（圖／甲普國際媒體提供）

事實上，田中千繪私下非常愛喝咖啡「接到這部劇時，我以為可以喝很多好喝的咖啡，沒想到因為劇情關係幾乎都沒有喝到。」這次與林哲熹的對手戲讓她期待萬分，「之前看《複身犯》就對哲熹的表演印象深刻，覺得他像個變色龍，演什麼像什麼，而且他在現場很自在又很自然。唯一可惜的是，我的角色出現的集數太早，克平（林哲熹飾）還沒出師，沒有機會喝到他煮的咖啡，希望下次有機會喝看看哲熹煮的咖啡！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》客串卡司超華麗。（圖／甲普國際媒體提供）



最新釋出「幕後直擊-師徒篇」花絮，劇中非常抗拒再收徒弟的鳳小岳，遇上了熱血咖啡菜鳥林哲熹的積極拜師，碰撞出一系列的精彩火花，林哲熹在幕後花絮影片裡笑稱「卜碩跟江克平一直沒有默契，他們好像到最後一集才真的搭上線！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）

而戲外鳳小岳與林哲熹兩人倒是很有默契，輪流在拍攝現場耍寶，逗樂眾人。本劇卡司集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞、曾莞婷、方文琳、林暉閔、江宏傑、謝瓊煖、單承矩、楊千霈、田中千繪、韓宜邦、那維勳、許乃涵、高英軒、夏和熙，以及台灣首位世界咖啡冠軍吳則霖等人，更多精彩人物也將在後續單元揭曉。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）



《歡迎光臨 二代咖啡》劇情描述二代咖啡店老闆卜碩（鳳小岳飾），每天為上門的客人精心烹煮一杯杯充滿救贖的咖啡。從形色匆忙的上班族、勤儉持家的家庭主婦，到刺探生意的同行業者等，日復一日。他的咖啡資歷早已在業界寫下一頁傳奇，江湖傳聞他從不受訪也不收徒弟，卻在遇上對成為咖啡師充滿憧憬的江克平（林哲熹飾）後悄然改變。一路在咖啡世界中跌跌撞撞的江克平，要如何在卜碩的帶領下做出屬於自己的咖啡？

▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台首播，當晚10點播出平台調整為：台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，當晚11點LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》已在上週日開播。（圖／甲普國際媒體提供）