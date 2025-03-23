ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛犬罹胃癌「米可白吞淚安置3問題」　醫：一般飼主需2周才能決定

記者劉宜庭／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）近期為愛犬「錢錢」抗癌奔走，心情數度陷入低谷。繼日前公開錢錢罹患胃癌、僅剩數月壽命後，她昨（22日）深夜再度發文吐露心聲，堅定表示已冷靜面對後續安排，決定不讓錢錢接受插管急救或侵入式治療，只希望牠能在沒有病痛折磨的情況下平靜度過，「如果這是上帝給我的功課，真的好沈重⋯⋯離別這件事，我真的沒準備好。」

▲愛犬罹胃癌「米可白吞淚安置3問題」　醫：一般飼主需2周才能決定。（圖／翻攝自米可白IG）

▲米可白愛犬錢錢罹胃癌。（圖／翻攝自米可白IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

米可白透露，得知錢錢病情後第二天便主動與醫生討論後續照護方式，包括3大重點「不插食道管餵肉泥」、「不切片了解腫瘤名稱」、「不需要插管急救」，盼能讓錢錢保有尊嚴地度過餘生。醫師則讚她冷靜清楚：「一般飼主需要兩週時間才能決定，你思緒很清楚。」

「 其實我要的不多～我只希望他能平靜的過每一天。」米可白坦言，自己的唯一心願，就是希望錢錢能夠少一點痛苦，即使真的到了離別時刻，也能躺在她懷中走完最後一程，而不是孤單地在手術台上。

▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲▼錢錢吸收變差「確診胃癌」米可白崩潰：你一定要等媽媽。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

▲米可白堅強忍淚，安排錢錢後續安置問題。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

這段日子以來，米可白一邊拍攝兩部作品、一邊奔波醫院，身心俱疲卻堅強支撐，只因錢錢是她的心靈支柱。「我只要想著你每天都在醫院對抗病魔，等著我回去接你，我就不覺得累了⋯孩子，媽媽很愛你。」她也表示，過去曾哭到無法呼吸，如今雖然眼淚變少了，但內心的痛仍揮之不去，「能不能再給我多些時間⋯乖乖等媽媽回去接你。」字字句句令人鼻酸，也讓無數粉絲留言打氣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小孩考試沒考好！老師演飾道、儒、墨、法家的爸媽應對方式

推薦閱讀

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

張翰消失3年首曝近況！　捲性騷後神隱「我知道很多人想問」

張翰消失3年首曝近況！　捲性騷後神隱「我知道很多人想問」

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

米可白, 趙亦瑄, 錢錢, 愛犬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 崔汝珍嫁大7歲圈外男！　韓網起底嚇到「曾是朋友夫」
  2. 苗可麗現身羅東夜市擺攤！　一口氣包「300顆煎包」手全廢大崩潰
  3. 隋棠新戲客串卡司超華麗！　謝瓊煖照顧失智尪…林哲熹坐旁邊哭了
  4. 《難哄》導演瞿友寧現身電影院！　力挺台片狂讚她：像看女兒長大
  5. 楊祐寧辣妻懷三寶親曝「懷孕現況」　3天前才公開露面…看不出孕肚
  6. 59歲音樂家創舉！北美第二高峰「6千公尺高」演奏鋼琴　超狂景象公開
  7. 愛犬罹胃癌「米可白吞淚安置3問題」　醫：一般飼主需2周才能決定
  8. 蔡瑞雪遭假「孫姓男星」性騷！　前男友衰撞姓8字吐心聲：躺著中槍
  9. 紗南升高中了！《玩偶遊戲》推出7頁特別篇　粉絲感動：看到羽山想哭
  10. 白司彥來台出差！柳演錫情話甜認「難忘與老婆的吻戲」　蔡秀彬驚喜現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366