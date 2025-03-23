愛犬罹胃癌「米可白吞淚安置3問題」　醫：一般飼主需2周才能決定

記者劉宜庭／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）近期為愛犬「錢錢」抗癌奔走，心情數度陷入低谷。繼日前公開錢錢罹患胃癌、僅剩數月壽命後，她昨（22日）深夜再度發文吐露心聲，堅定表示已冷靜面對後續安排，決定不讓錢錢接受插管急救或侵入式治療，只希望牠能在沒有病痛折磨的情況下平靜度過，「如果這是上帝給我的功課，真的好沈重⋯⋯離別這件事，我真的沒準備好。」

▲米可白愛犬錢錢罹胃癌。（圖／翻攝自米可白IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

米可白透露，得知錢錢病情後第二天便主動與醫生討論後續照護方式，包括3大重點「不插食道管餵肉泥」、「不切片了解腫瘤名稱」、「不需要插管急救」，盼能讓錢錢保有尊嚴地度過餘生。醫師則讚她冷靜清楚：「一般飼主需要兩週時間才能決定，你思緒很清楚。」

「 其實我要的不多～我只希望他能平靜的過每一天。」米可白坦言，自己的唯一心願，就是希望錢錢能夠少一點痛苦，即使真的到了離別時刻，也能躺在她懷中走完最後一程，而不是孤單地在手術台上。

▲米可白堅強忍淚，安排錢錢後續安置問題。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

這段日子以來，米可白一邊拍攝兩部作品、一邊奔波醫院，身心俱疲卻堅強支撐，只因錢錢是她的心靈支柱。「我只要想著你每天都在醫院對抗病魔，等著我回去接你，我就不覺得累了⋯孩子，媽媽很愛你。」她也表示，過去曾哭到無法呼吸，如今雖然眼淚變少了，但內心的痛仍揮之不去，「能不能再給我多些時間⋯乖乖等媽媽回去接你。」字字句句令人鼻酸，也讓無數粉絲留言打氣。