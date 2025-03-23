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蔡瑞雪遭假「孫姓男星」性騷！　前男友孫麥傑衰撞姓8字吐心聲：躺著中槍

記者劉宜庭／綜合報導

28歲「北一女神」蔡瑞雪21日前往警局報案，揭露自己不僅遭遇性騷擾，還被冒用身分進行詐騙，甚至有身邊朋友受害，並指出事件起初是透過一名「孫姓男星」的私訊開啟對話。線索一出，卻意外讓同樣姓孫的前男友孫麥傑無端捲入，男方則無奈表示「躺著中槍」。

▲蔡瑞雪遭假「孫姓男星」性騷！　前男友衰撞姓8字吐心聲：躺著中槍。（圖／翻攝自孫麥傑Threads）

▲蔡瑞雪遭假「孫姓男星」性騷！　前男友衰撞姓8字吐心聲：躺著中槍。（圖／翻攝自孫麥傑Threads）

▲孫麥傑寫下無奈心聲。（圖／翻攝自孫麥傑Threads）

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孫麥傑22日透過Threads發文，無奈寫下8字：「深刻體會躺著中槍。」雖然並未明說主因，但此話一出，立刻讓網友聯想可能和前女友蔡瑞雪有關，引來粉絲安慰「辛苦了」、「那就站著就不會中了！還能夠快閃」、「習慣就好」、「同樣姓孫」、「那站著（正能量）」，女星陳艾熙（現藝名：陳郁涵）也留言「孫是大姓啦」。

孫麥傑和蔡瑞雪有過一段戀情，2023年11月大方認愛，兩人戀情一度甜蜜，經常在社群平台上曬出合照放閃，然而感情未能走得長遠，於2024年10月底女方透過Instagram限時動態證實分手消息，結束不到1年的戀情。對此，孫麥傑先前出席活動時也坦然回應：「不會難過，這是生命中的一部分，我只會記得好的回憶。」展現成熟態度。

▲蔡瑞雪、孫麥傑有過一段戀情。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

▲蔡瑞雪、孫麥傑有過一段戀情。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

怎料，蔡瑞雪近日遭遇詐騙與跟性騷擾，緊急前往警局報案，指出詐騙者假冒她與一名「孫姓男星」的身份，設立小帳號同時與他們本人的真實帳號互動，導致她與該名男藝人彼此都以為和對方聊天。事實上，蔡瑞雪有透露，該名男藝人是位追蹤約10萬人的健身網紅，與擁有24萬粉絲、主打時尚風格的孫麥傑並不相符。

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蔡瑞雪, 孫麥傑

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