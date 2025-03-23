剛出道就拿越南影帝！連炳發獨自來台「私下態度」連劇組都被圈粉

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》持續在Hami Video熱播中，播出後即穩坐台劇冠軍！Hami Video專訪《The Outlaw Doctor 化外之醫》，希望大家能更了解由越南影帝「發哥」連炳發飾演的越南籍整形外科醫師「范文寧」，連炳發形容自己在影集中就像「一匹馬」，笑言「因為一直跑不停！」

▲連炳發演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》圈粉無數。（圖／Hami Video提供）



「發哥」連炳發隻身來台演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》並非易事，就連實力派女星張鈞甯都對大量的英文台詞和醫療專用術語大喊吃不消，連炳發也大方自認是劇組裡的「NG王」，但他在影集中可說是「文武兼備」，不僅展現高明醫術和過人智慧，首兩集就大方「露肌」，還有許多驚險動作戲。

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▲連炳發演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》圈粉無數。（圖／Hami Video提供）

連炳發不只要躲避外事警察夏騰宏的追緝，最新集數劇情中，他為了幫助一位罹患「腔室症候群」的印尼移工，選擇在路邊動手術，卻因此被懷疑是歹徒，遭移工的男友攻擊，他急著救人只好回以拳腳，帥氣的身手再度圈粉不少。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



其實連炳發談到自己像什麼動物時，他也自認就像「馬」，不只是生肖屬馬，坦言「馬很溫順是草食性動物，但牠擁有很強的生命力，跑得很快，而且總是向前奔馳，我也是一個喜歡往前看的人！」從言語間透露出他和角色「范文寧」的相似之處，看似個性溫和、服從於命運，實際上是以行動積極往前，他26歲才出道，但首度主演的電影處女作《雙郎》就獲得越南影帝。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



剛出道時，連炳發第一次拍戲獻給同志電影《雙郎》，並憑藉該片成為越南影帝，《The Outlaw Doctor 化外之醫》製作人湯昇榮也是因為看到該作，見識到連炳發的魅力與演技，力邀他來台演出。連炳發提到，當時其實還有收到另一部來自國外製片的邀請，但最終還是選擇了《The Outlaw Doctor 化外之醫》。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

對此，連炳發表示，經過比較兩部劇本和角色後，發現范文寧這個角色最讓他感興趣，尤其這是一位他之前未曾飾演過的醫生角色，連炳發說道「每個人物都有他們獨特的趣味之處，而范文寧這個角色的挑戰對我來說非常吸引人。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



此外，《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後不只在台灣霸榜，在印尼CATCHPLAY+、越南K+也有亮眼成績，觀眾激讚「難能可貴的一部劇！」、「好好看，每集都緊張到令人快要胃痛！」連炳發更被稱讚「演技精湛，不愧是圈粉無數的實力派影帝。」儼然成為亞洲新一代男神。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後，獲得許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



作為一名演員，連炳發認為其中的樂趣就在於能夠化身為不同社會階層的人物，體驗各種不同的生活與角色，這次飾演醫生對他來說尤為新鮮，表示「醫生角色需要的知識和技能不僅是演員的責任，更是演員的一部分，我必須去了解醫學這個領域，並深入研究這些知識，才能真實呈現角色。」劇組提前為演員提供了技術訓練課程，他也因此苦練手術動作和相關醫療用詞，拍攝時也經常熬夜背劇本卻從不喊累，讓合作的演員和工作人員都對他讚不絕口。