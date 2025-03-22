好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube頻道《橫豎研究所》主持人金世義22日晚間持續為金賽綸家屬發聲，面對外界質疑他們已經「子彈用盡」，他解釋手上確實擁有更能坐實金秀賢惡行的照片，之所以不公開，是因為必須經過家屬的同意，目前正在努力說服家屬，但家屬目前最大心願，仍是想要保護已故金賽綸的名譽，只希望金秀賢認錯道歉，若是為了逼對方認錯而爆出傷害女兒的猛料，那便失去了意義。

▲金世義回應外界質疑。（圖／翻攝自橫豎研究所YT）

金世義進一步表示「我們如果為了打敗他們，而公開一些沒有獲得同意的照片，那我們做這些有什麼意義？」目前正在慢慢規劃後續措施，期間還嗆前記者李鎮浩「你最好先吃些好吃的，進監獄就沒得吃了」，另一方面，也提到手上有關金秀賢的「變態猛料」嚴重程度超越N號房，「但我們怕會傷了家屬的心，也不想傷害故人，雖然那些人繼續在傷口上撒鹽，但父母想守護孩子的心意也是很重要的，我們要長久來看，不會只顧眼前的利益」，強調不會為了打贏戰爭而傷害遺屬與故人。

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▲金世義持續對金秀賢開炮。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金世義還提到，從昨（21日）晚到今天凌晨五點，陸續與金賽綸的好友們見面，未來也會跟李鎮浩爆料的金賽綸紐約男友見面，他綜合目前金賽綸好友們的說法，表示好友們認同金賽綸之死有90%是因為金秀賢，10%是李鎮浩，紐約男友對故人造成的壓力只佔1、2%，此外金賽綸只與該男友交往不到一個月，與好友們透露的是2024年12月中旬才開始考慮要不要交往，不可能在今年1月8日的那個時間點就經歷懷孕、墮胎。

根據金賽綸好友們還原的時間線，金世義憤怒直言「這合理嗎？才過一兩周？有可能嗎？是有可能懷孕啊，但墮胎有可能嗎？不可能的事情，這都是向好友們詢問得知的內容」，懷疑李鎮浩的爆料根本就是被金秀賢收買，為此他嘲諷金秀賢「要不也去收買、威脅金賽綸的朋友們？」