戴佩妮請2大咖嘉賓「場面亂到大失控」　她崩潰蹲地喊：不要推我！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮睽違9年，今（22日）在台北小巨蛋開唱，而她今晚請到的嘉賓是好友「瘋三娘」成員周蕙、江美琪，兩女一登台就嗨唱〈如影隨形〉、〈別再想見我〉，唱完後又嘰哩呱啦你一言、我一語，江美琪高喊：「我們好久沒有合體了！」讓戴佩妮不是笑到崩潰蹲地，就是掩耳機，還比出小聲的手勢，還笑說：「跟你們講話很傷聲音！」

▲戴佩妮請到好友江美琪、周蕙站台，被兩人逗得笑到蹲地無法起身。（圖／記者林敬旻攝）

戴佩妮說，在兩女上台前她就非常期待，結果開心到自己都不知道在唱什麼，「本來彩排有分段落，但我發現她（指周蕙）練得很熟，沒有要讓我唱的意思，我想說就讓你唱完這首歌。」周蕙則說：「大家知道為什麼我要唱嗎？因為我本人還沒唱過戴佩妮寫的歌！」江美琪接話：「她再跟你邀歌欸。」被周蕙吐槽：「你幹嘛搶我台詞！」還邊說邊拍打戴佩妮，被戴佩妮無奈回：「欸我不需要按摩，不要推我！」

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三人睽違近三年再度合體開唱，今晚還合唱戴佩妮的經典歌曲〈辛德瑞拉〉，不過戴佩妮說，這首歌在之前彩排的時候沒有一次是正確的，還笑虧：「我們好像有色盲。」指提詞機都會看不清楚，「我們現在有老花，我又近視、老花又散光，唱一唱不知道唱到哪去。」周蕙笑說之後再介紹戴佩妮去開刀。

▲▼戴佩妮、江美琪、周蕙「瘋三娘」在台上玩得超瘋。（圖／記者林敬旻攝）

她還自爆剛剛演出其實唱錯不少地方，「你試試看從上面（指開場懸吊在12公尺高處）下來，要多久腿才不會抖。」周蕙幽默說：「那你就唱〈榕樹下〉。」還現場模仿余天抖音唱〈榕樹下〉，讓戴佩妮笑到崩潰蹲地，江美琪又問台下：「有要唱歌嗎？還是要聊天？還是我們不要唱歌好了，你們想聽唱歌嗎？還好嗎？那聊天好了。」笑翻全場。最後三人還是美聲演繹了〈辛德瑞拉〉，並以「千手觀音」之姿下台，相當爆笑。

▲▼戴佩妮今晚小巨蛋開唱。（圖／記者林敬旻攝）