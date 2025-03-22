蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺的主持功力備受肯定，結束了忙碌的尾牙季後，她近日受邀主持欣葉集團的春酒派對，一襲火辣穿搭超吸睛，「超級開心終於不用穿禮服，可以嘗試一下女團風造型！」

▲蔡尚樺彎腰辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



照片中，可以看到蔡尚樺身穿一件白色長袖上衣，但胸部以上和手臂的部分全是透視布料，展現若隱若現的美感，向前一彎腰，更是辣露豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼蔡尚樺穿著胸部以上全透視的衣服。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺下半身則搭配一條高腰黑色短褲，修飾身形比例並突顯修長美腿。一手帥氣地捧起籃球的她，綁了好多條細長辮子，整體造型兼具性感與運動活力。

▲蔡尚樺主持春酒。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



事實上，蔡尚樺上個月開工後曾坦言，要痛苦地想辦法減肥了，「可是嘴饞已經由奢入儉難」，完全管不住食慾和食量，「胃很大怎樣都吃得下，禮服很緊恐怕會塞不下。」如今穿起合身的女團風造型，看來已控制好體態。

▲蔡尚樺體態勻稱。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）