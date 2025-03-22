陸網傳30多歲頂流祕戀女經紀人　肖戰闢謠喊「單身」

記者黃翊婷／綜合報導

中國娛樂博主「張小寒」近日以漫畫形式爆料，「某腥風血雨體質的男頂流隱密戀情」，暗示這位30多歲的頂流與年紀較長的女經紀人祕戀，各種線索均指向肖戰。不過，微博「肖戰打假小隊」（此帳號與肖戰工作室互相關注）立刻做出回應闢謠，表示此事與藝人無關，「這類內容已經闢謠過很多次了！藝人單身。別造謠了！」

▲肖戰被傳與女經紀人祕戀。（圖／翻攝自微博／肖戰工作室、紅姐文娛）

根據《網易》報導，張小寒以漫畫方式暗指某位30多歲、有腥風血雨體質的男頂流，與年紀較大的女經紀人祕戀，兩人不僅形影不離，還有不少情侶同款的物品。由於過去肖戰的經紀人張晶，因多次使用與肖戰同款物品引發爭議，女方年紀確實也比較大，張小寒的漫畫一公布，隨即掀起中國網友熱議。

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▲微博闢謠的文章。（圖／翻攝自微博／肖戰打假小隊）

不過，微博「肖戰打假小隊」立即出面闢謠，強調此事與藝人無關，「這類內容已經闢謠過很多次了！藝人單身。別造謠了！」粉絲們也紛紛留言力挺，認為應該對造謠者提告。但肖戰工作室及肖戰本人的微博則尚無相關回應。

其實，演藝圈確實有部分男星與女經紀人修成正果，例如胡歌、蕭敬騰、古巨基等等，也有部分網友抱持觀望態度，相關言論仍在網路上持續發酵中。