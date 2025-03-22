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謝瓊煖照鏡嫌自己醜　「認不得」崩潰大哭

記者蕭采薇／台北報導

華視八點檔《你好，我是誰2》，描繪失智症病患與家屬所面臨的挑戰與情感轉折。劇中由謝瓊煖飾演的寶珠，在患上失智症後喜歡對著人說個不停，對看過小說內容，記憶如新還能倒背如流，但對於剛剛發生的事容易忘記或是東拼西湊，銘財面對妻子的變化，選擇暫時隱瞞病情，不願讓兒子擔憂，展現家屬在面對疾病時的掙扎與無奈。

▲《你好，我是誰2》謝瓊煖飾演失智患者。（圖／華視提供）

▲《你好，我是誰2》（右起）謝其文和謝瓊煖原是對恩愛夫妻。（圖／華視提供）

《你好，我是誰2》藉由失智症家庭的真實故事，讓觀眾更能理解且感同身受。劇中寶珠與謝其文飾演的許銘財，是一對恩愛夫妻，銘財平時都不讓太太做家事，她在家裡就是看小說、做事單一生活很單純，卻因生病打亂一切。

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寶珠哥哥（陳文山飾）得知妹妹生病後，求了符水要她喝下，遭到銘財阻止，情急之下兩人脫口說出實情，寶珠無法接受生病的自己、沮喪難過。有天她在照鏡子時，看到自己變老的容貌，控制不了情緒崩潰大哭。

▲《你好，我是誰2》謝瓊煖飾演失智患者。（圖／華視提供）

▲《你好，我是誰2》謝瓊煖飾演失智患者寶珠，上洗手間時看到鏡子，因認不出來是誰而崩潰。（圖／華視提供）

銘財耐心解釋讓寶珠以第三者的角度照鏡子，自嘲鏡中自己已是滿頭白髮，安慰寶珠並不老，不需要對容貌感到焦慮，他說道：「我老婆最漂亮了，你對著鏡子笑，鏡子裡的你也會對著你笑，笑起來很美。」他用愛與包容，溫暖地陪伴寶珠度過低潮，對於失智症的病人來說，家人體貼的陪伴無疑是最溫暖的良藥。

▲《你好，我是誰2》謝瓊煖飾演失智患者。（圖／華視提供）

▲《你好，我是誰2》寇世勳飾演的曹汶龍，長期推動失智症的關懷與治療。（圖／華視提供）

《你好，我是誰2》寇世勳飾演醫師曹汶龍，是一神經內科主任，長期推動失智症的關懷與治療。不僅是專業醫師，更像是患者與家屬間的橋樑，幫助他們建立正確的觀念與應對方式。《你好，我是誰2》透過戲劇帶領觀眾走進失智症家庭的世界，週一至週五晚間8點於華視主頻播出。

 

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