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梁赫群、徐小可挑戰海上直播　隨機販售尿壺險招架不住

記者葉文正／台北報導


八大綜合台《直播下班後》主持人梁赫群、徐小可挑戰海中直播帶貨，並介紹直播界創意教主拉拉，徐小可聽完拉拉各種瘋狂的直播行徑後，主動提議要加入挑戰，一行人便跟著直播主前往小琉球，親身學習帶貨、選物，沒料到要求主持人穿起救生衣，並搭著SUP立槳出海進行海上直播！

▲梁赫群(右2)、徐小可(左2)挑戰海中直播帶貨，驚險畫面登場！。（圖／八大提供）

▲梁赫群(右2)、徐小可(左)挑戰海中直播帶貨，驚險畫面登場！。（圖／八大提供）

鏡頭前直播主拉拉心情興奮，梁赫群及徐小可則眼神透露出絕望，徐小可說：「我們知道拉拉都喜歡做特別一點的直播來吸睛，但我們會不會太吸睛了一點？！」梁赫群以驚恐來形容當下的狀態，他苦笑表示：「我們怎像魯賓遜漂流記一樣，漂在海上？!」

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▲梁赫群(右2)、徐小可(左2)挑戰海中直播帶貨，驚險畫面本週登場！。（圖／八大提供）

▲梁赫群(右2)、徐小可(左2)挑戰海中直播有一定危險性！。（圖／八大提供）

《直播下班後》本週介紹直播主拉拉創下21歲就存到第一桶金買房的紀錄，主持人梁赫群、徐小可為了向她學習帶貨訣竅，特別前進校園與國小生銷售隨機商品。梁赫群挑戰賣尿壺，徐小可則要介紹八卦鏡，逗趣的是，當徐小可在介紹八卦鏡用途時，提到「掛在門口，會把不好的東西趕走」，小朋友童言童語發問：「八卦鏡可以把我哥哥趕走嗎？」徐小可也只好跟著答腔：「那把這個拿給哥哥照一照。」在一陣無厘頭對話後，徐小可只獲得四位小朋友的青睞，墊底的梁赫群則自嘲：「台北比較冷，相對於小朋友，我覺得尿壺對我來說比較實用，雖然你們只投一票給我，還是謝謝。」

客製化起家，因為遇上網路直播的崛起，轉換跑道當起直播主的拉拉，透露前期曾因為與搭檔理念不合而拆夥，「與搭檔合作的第一場直播結束後，觀看人數從60個，飆到1900多個人，營業額直接翻10倍，達到人生最高峰，但一年半後也因為理念不合，對方竟在一夜之間，就把我的員工都帶走了…」而當時為了養家的她，僅讓自己低迷三天就重新振作，也讓梁赫群深感佩服表示：「她人生每個階段都很值得大家學習。」

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