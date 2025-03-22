17LIVE砸千萬投資新戰場！主播捷運車廂尬戲　「滿足用戶需求」

記者蕭采薇／台北報導

直播界龍頭17LIVE為滿足主播的演員夢，從2024籌備至今，已投入超過千萬的預算，拍攝豎屏劇。執行長姜泓匯指出：「除了直播內容外，想用更多豐富的內容形式，讓主播與更多觀眾見面，也希望能夠把互動的DNA延伸到戲劇，比方說通過投票改變劇情的推進，讓觀眾的互動和參與也能被反映，只要對主播成長有幫助或讓平台更有趣的事，我們都會投入。」

▲短劇《REPLAYER重置玩家 》租借捷運造景棚拍攝，（左起）主播野聲札維亞、蔡承翰、金志遙、伶伶Ykiki 、小毒藥JJ。（圖／17LIVE提供）

17LIVE豎屏劇全新計畫第一階段將推出六部短劇，題材包羅萬象不設限，包括愛情、懸疑、驚悚等類型，目前上架三個月，豎屏劇的瀏覽量已經突破1,100萬，成績斐然！首部結合觀眾互動的豎屏劇短片《RE:PLAYER重置玩家 》由知名YTR「幹片兄弟」聯手合作打頭陣執導。

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▲知名YTR「幹片兄弟 」打頭陣執導《REPLAYER重置玩家》。（圖／17LIVE提供）

故事講述主角們因為同一場意外車禍被死神挑選參與人性的試煉遊戲，主角們在遊戲中喪失對車禍的記憶，需完成通關才能生存下去，遊戲考驗著道德與靈魂深處的自我覺醒。導演強尼表示：「我很喜歡韓國導演奉俊昊的作品，充滿了諷刺隱喻的黑色幽默，這次腳本發想主要靈感是我每隔一段時間都會做相似的惡夢，常常會夢回學校、當兵、跟女友分手的時期，面臨一些狀況的抉擇考驗，於是有了故事的想法！」

▲曾演出《女兵日記》的主播「伶伶Ykiki」分享拍攝短劇是一個很特別的經驗，跟以往表演方式很不一樣。（圖／17LIVE提供）

至於最終結局開放給大家做票選，導演也透露：「投票的元素這跟這部劇主題有關，因為劇中角色面臨事件關卡都要做決擇，所以想到如果讓觀眾也來參與決定角色劇情的走向，很像是做心理測驗這樣可能蠻有趣，希望大家喜歡這樣的互動」想參與結局票選的觀眾，於3月20日到25日在17LIVE app投下關鍵一票，角色結局誰死誰活將由觀眾做決定，精彩大結局將在3月30日揭曉。

▲豎屏短劇《REPLAYER重置玩家 》觀眾票選定結局。（圖／17LIVE提供）

17LIVE《RE:PLAYER重置玩家》是遊戲闖關劇，男主角金志遙（原名林大晉）曾是男團成員，這是他第一次用台語演出氣質比較89的流氓角色，他分享：「這是我第一次用台語演戲，本來以為自己的台語很強，但現場演出的時候還是有點不習慣，謝謝強尼導演在現場都『親自示範』給我看，讓我更符合角色火爆個性設定。」

▲直播界龍頭17LIVE挑戰豎屏劇新市場，（左起）野聲札維亞、許淨淳XuDo。（圖／17LIVE提供）

他也自爆：「老實說短片上架幾天以後我的社群有掉粉，可能台語演戲跟我以往的韓風不太一樣，本來有點擔心，但後續開始加入很多男性的粉絲，都很喜歡我詮釋的志龍，我才對自己的詮釋比較放心」。金志遙說接著分享：「與17LIVE拍片很有趣，尤其還能在17LIVE app邀請觀眾票選結局，他拜託網友給他一個好下場。」戲外的他這幾年同時做幕後工作，有自己的經紀公司，被封「總監歌手」，也有很多音樂作品。

▲豎屏短劇《REPLAYER重置玩家 》在電梯拍攝，密室效果十足。（圖／17LIVE提供）

演出非常多民視八點檔的演員蔡承翰，最近剛宣布與合作十年的前東家合作結束，這次參與短劇演出可愛暖男：「我覺得這個角色有趣的地方就在於他的純粹跟善良，因為對愛情有很高的期待。但這也是他的挑戰所在，過度的善良與遷就有時會讓他自己迷失，甚至讓他變成一個濫好人，無法表達真正的感受。這樣的角色內心的矛盾和掙扎對我來說是一個不小的挑戰。」他也特別感謝金志遙，在現場都會關心大家是否對劇本有疑問或是不了解的地方，讓大家在片場都很安心。

▲（左起）男星蔡承翰跟男主角金志遙有精彩的演出。（圖／17LIVE提供）