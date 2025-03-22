王柏傑久違現身！IG洩新身份「出道19年第一次」　香港放映爆掌聲

記者蕭采薇／台北報導

動作犯罪電影《96分鐘》林柏宏、王柏傑、李李仁等人主演，日前於香港舉辦全球首次海外進行中放映，也是王柏傑久違再度於公開場合露面，他也在IG發文表示：「感謝香港。」據悉，他近期也離開了從出道以來待了19年的經紀公司「福隆」，迎來事業的新開始。

▲《96分鐘》海外首次特別放映活動，主演林柏宏、王柏傑、李李仁合體出席。（圖／華影國際影藝提供）

長相帥氣的王柏傑，16歲時在路上被夏于喬發掘，而後簽入綜藝教母葛福鴻的經紀公司福隆製作，成為金城武、楊采妮等大咖的師弟，19年來未更換過東家。然而他近期卻悄悄更新了社群上的聯絡人資訊，確定與福隆結束了近20年的合作關係，也是他出道以來第一次轉換經紀公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《96分鐘》雖是先前所拍攝的作品，但也是王柏傑換了新東家後，首次將上映的作品。電影是台灣少見的動作犯罪類型，雖然仍有至少30%的後製特效尚未完成，但在放映結束瞬間，全場爆發雷鳴般掌聲起立鼓掌，掌聲久久不散。

▲《96分鐘》海外首次特別放映活動，主演（左起）李李仁、王柏傑、林柏宏都相當興奮。（圖／華影國際影藝提供）

林柏宏觀影完非常激動興奮的說：「劇情非常緊張、刺激，除了原本拍攝時預先的想像外，首次看完《96分鐘》發現了更多的驚喜畫面，也有非常多的感動！」，王柏傑也表示「看到成品後覺得非常興奮，很期待2025年上映！」

▲《96分鐘》是是台灣少見的動作犯罪類型電影。（圖／華影國際影藝提供）

隨著故事推進，觀眾逐漸沉浸其中，驚險場面讓人屏息，情感張力更是直擊內心，尤其在電影後段，影廳內不時傳來低聲啜泣，甚至有人悄悄拭淚。許多來賓在燈亮後仍久未散場，沉浸在電影帶來的震撼與感動之中，可見這部作品的情感衝擊力已深深觸動人心，不僅讓海外影人與買家深受震撼，也讓世界看到台灣影視產業的無限可能。