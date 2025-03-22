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錢薇娟古典旗袍扮相流出 　吳心緹失聲尖叫猛喊「不要！」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》，即將完美收官的《全明星出發吧！》繼續帶著前韓國女團CLC成員莊錠欣ELKIE、全明星霸主錢薇娟、全明星女神吳心緹，三位繼續進行「香港海陸空之旅」，上集尖叫連連的錢薇娟，本集繼續展現驚人肺活量，當坐上被譽為世界十大最佳纜車，從四面透明的車廂地板俯瞰美景，讓錢姐再度驚呼，身為領隊的郭泓志也配合氣氛大叫：「啊！」姚元浩則笑說：「好High呀！郭哥。」

▲舢舨上的吳心緹（左一）嚇到花容失色。（圖／好看娛樂）

▲舢舨上的吳心緹（左一）嚇到花容失色。（圖／好看娛樂）

莊錠欣ELKIE身為香港在地人，這次也隨著節目親身感受獨有的水鄉韻味，親自登上有東方威尼斯「貢多拉」之稱的傳統舢舨，體驗人力搖櫓，只見她站在船尾非常熟稔的操作。而另一艘舢舨上的吳心緹，則是因為郭泓志調皮的在船上大晃動，嚇到尖叫喊：「不要！不要！」

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▲舢舨上的吳心緹（左一）嚇到花容失色。（圖／好看娛樂）

▲錢薇娟穿上旗袍特別有味道。（圖／好看娛樂）

之後眾人一路踏上268級石階，去參拜天壇大佛，只是面對走不完的階梯，卜學亮邊走邊喘還要介紹觀光景點，看起來十分吃力。同為領隊的郭泓志還故意惡搞卜學亮笑說：「心緹沒聽到，你重新再講一次。」喘到不行的卜學亮則對著吳心緹說：「妳回去看播出！」不願意再講一次，此舉立即讓全場笑翻。

▲舢舨上的吳心緹（左一）嚇到花容失色。（圖／好看娛樂）

▲一行人穿上復古裝扮。（圖／好看娛樂）

此行卜學亮、姚元浩、郭泓志三位星級領隊，與小幫手顏佑庭，還帶著錢薇娟、吳心緹、莊錠欣ELKIE，一起穿越時光回到過去，親身體驗古典優雅的東方傳統服飾「旗袍」，更是錢薇娟難得展現出不同於運動場上的古典優雅風情。只是見到合身的旗袍，錢姐無奈對著店員表示：「穿得下嗎？妳確定？」

店員用廣東國語回應：「不用擔心，很寬（曠）的。」錢姐妙回：「我的肚子也很曠的。」當錢姐換上旗袍之後，隨即讓眾人驚豔，直呼：「小姐，妳好靚！」此外，《全明星出發吧！》也去體驗了香港特有的夜間賽馬文化，卜學亮更直言：「如果我有去押，我就贏了。」

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姚元浩, 錢薇娟, 郭泓志

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