蔡瑞雪IG再發聲！遭假男星性騷「身心俱疲」：會努力撐下去

記者劉宛欣／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪20日前往警局報案，原因是遭到性騷擾和身份冒用，21日前往補資料時，公開受訪談細節，指出一開始是收到「孫姓男星」的私訊，但在言談間不時冒出露骨的性愛字眼等騷擾文字，後來與對方碰面時，該男星則表示自己是被盜用帳號，後來才發現兩方都遭冒用身分。21日晚間她發文再度吐露心聲，坦言「身心俱疲」，並向支持自己的大眾表達感謝。

▲蔡瑞雪20日到警局報案，指控假帳號性騷擾還疑似掌握她私密個資。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪繼21日下午受訪後，同日晚間再度透過社群發聲。她透過限時動態曬出媒體訪問的照片，坦言「這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」，接著向粉絲、媒體致謝「謝謝一路上關心我、支持我的粉絲朋友們，還有辛苦的媒體大哥大姐，真的很感謝你們的陪伴，讓我不再那麼害怕」。

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▲蔡瑞雪發文吐露心聲。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）



蔡瑞雪目前已經將所有證據交給警方，接下來也會全力配合調查，受害之餘她也不忘呼籲大眾「任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍，詐騙行為更不應該被姑息，請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘」。



蔡瑞雪Instagram限時動態全文如下：

這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默。

謝謝一路上關心我、支持我的粉絲朋友們，還有辛苦的媒體大哥大姐，真的很感謝你們的陪伴，讓我不再那麼害怕。

目前我已經將所有證據交給警方，並會全力配合調查。相信真相終將會水落石出。

我也想真心呼籲大家：任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍。 詐騙行為更不應該被姑息。請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘。

謝謝你們的每一句鼓勵，我都收到了。

蔡瑞雪