ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡瑞雪IG再發聲！遭假男星性騷「身心俱疲」：會努力撐下去

記者劉宛欣／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪20日前往警局報案，原因是遭到性騷擾和身份冒用，21日前往補資料時，公開受訪談細節，指出一開始是收到「孫姓男星」的私訊，但在言談間不時冒出露骨的性愛字眼等騷擾文字，後來與對方碰面時，該男星則表示自己是被盜用帳號，後來才發現兩方都遭冒用身分。21日晚間她發文再度吐露心聲，坦言「身心俱疲」，並向支持自己的大眾表達感謝。

▲蔡瑞雪發文吐露心聲。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪20日到警局報案，指控假帳號性騷擾還疑似掌握她私密個資。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪繼21日下午受訪後，同日晚間再度透過社群發聲。她透過限時動態曬出媒體訪問的照片，坦言「這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默」，接著向粉絲、媒體致謝「謝謝一路上關心我、支持我的粉絲朋友們，還有辛苦的媒體大哥大姐，真的很感謝你們的陪伴，讓我不再那麼害怕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡瑞雪發文吐露心聲。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪發文吐露心聲。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪目前已經將所有證據交給警方，接下來也會全力配合調查，受害之餘她也不忘呼籲大眾「任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍，詐騙行為更不應該被姑息，請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘」。
 

蔡瑞雪Instagram限時動態全文如下：

這段時間發生的詐騙與性騷擾事件，讓我身心俱疲。 處理這些過程的每一天都不容易，但我會努力撐下去，也不會沉默。
謝謝一路上關心我、支持我的粉絲朋友們，還有辛苦的媒體大哥大姐，真的很感謝你們的陪伴，讓我不再那麼害怕。

目前我已經將所有證據交給警方，並會全力配合調查。相信真相終將會水落石出。
我也想真心呼籲大家：任何形式的性騷擾都不該被忽視與容忍。 詐騙行為更不應該被姑息。請大家務必要保護自己，也小心網路上冒充他人的帳號，不要讓詐騙集團有機可乘。
謝謝你們的每一句鼓勵，我都收到了。

蔡瑞雪

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡瑞雪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Andy告別10年房間　「重現黃金5秒鐘」老粉全看哭
  2. 郭子乾模仿柯建銘被讚人間國寶　本尊嫌棄他不夠高
  3. Andy宣布離開10年租屋！　「過去的事情就過去」留1舊物惹鼻酸
  4. 馬力歐當助理比憲哥大牌　要吳宗憲開車載他
  5. 金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光
  6. 李佳穎談剴剴案哭了　心疼發聲：希望惡人有惡報！
  7. 蔡瑞雪IG再發聲！遭假男星性騷「身心俱疲」：會努力撐下去
  8. 台下歌迷狂喊2字　陳奕迅霸氣回應：死心吧！
  9. 混血女歌手「是NJZ Danielle親姊姊」！　來台宣傳...意外洩兒時回憶
  10. 獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366