ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻淚崩！「45年來第一次」　揭人生遺憾：有些人我想道歉

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）迎來45歲生日，但她並未選擇傳統的慶生方式，而是給自己安排了4件有意義的事情，包括清理學校鋼琴灰塵、跑步、寫信感謝自己，以及打電話給父母，讓這一天變得更加特別且充滿意義。她透過影片記錄這一刻，並坦言：「生日其實不需要做什麼偉大的事，感謝父母就已經很棒了。」

▲小嫻日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲小嫻日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

今年45歲的小嫻，目前就讀大學一年級，為了讓這一天過得更有價值，她決定給自己一份特別的禮物。「我想要寫一封信，感謝這45年來努力活過的自己。」信中，她鼓勵自己：「恭喜你順利來到45歲，這麼美的年紀，你開始懂得好好照顧自己的內在外在，有勇氣突破框架、勇敢追夢，我最喜歡你，不管面對任何事都堅持善良。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及這些年來的遺憾，小嫻坦言：「有些人我想道歉，年輕時可能比較任性，讓一些人覺得不太舒服，但有些人已經失去聯絡方式，或不適合再聯繫了。」即便如此，她仍感謝每一段相遇，誠摯表示：「很抱歉，我以前比較幼稚、不成熟。」

▲小嫻日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲小嫻日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲小嫻感性落淚。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

小嫻感性地表示，生日最該感謝的就是父母，因此主動打電話給爸爸，感謝他們生下自己，沒想到爸爸竟先開口說：「生日快樂。」讓她感動不已。通話中，爸爸不忘叮囑她注意身體，還提到自己煮的茶喝完了要再寄給她，溫馨對話讓她忍不住笑說：「我很捧場喔！」

小嫻表示，自己從小在家中與父母不太習慣表達愛，這次是45年來第一次主動向爸爸表達感謝，「我們家不太講這種話，以前吵架、用彆扭來代替情緒，不太會溝通，這是很大的進步。」她感謝拍攝影片讓自己有勇氣踏出這一步，最後更向所有正在面臨挑戰的人送上祝福：「希望你們也可以鼓起勇氣，向周圍的人表達愛。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小嫻, 黃瑜嫻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜
  2. 即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌
  3. 趙麗穎怒槓陸媒公開罵「假新聞」！　導演馮小剛急出面滅火
  4. 祖雄來台13年宣布「拿到永久居留證」！　感動：謝謝台灣我愛你
  5. 前主播看完家寧聲明「聽不下去」　劉芯彤：讀稿也要抑揚頓挫
  6. 宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺
  7. 小嫻淚崩！「45年來第一次」　揭人生遺憾：有些人我想道歉
  8. 蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況
  9. 曾為金賽綸治療⋯　診所院長揭「真實面貌」心疼：殘酷現實將她緊緊圈住
  10. 游鴻明25歲學霸正妹愛女「竟是吸渣男體質」　被要求「開放式關係」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366