小嫻淚崩！「45年來第一次」　揭人生遺憾：有些人我想道歉

記者劉宜庭／綜合報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）迎來45歲生日，但她並未選擇傳統的慶生方式，而是給自己安排了4件有意義的事情，包括清理學校鋼琴灰塵、跑步、寫信感謝自己，以及打電話給父母，讓這一天變得更加特別且充滿意義。她透過影片記錄這一刻，並坦言：「生日其實不需要做什麼偉大的事，感謝父母就已經很棒了。」

▲小嫻日前迎來45歲生日。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）



今年45歲的小嫻，目前就讀大學一年級，為了讓這一天過得更有價值，她決定給自己一份特別的禮物。「我想要寫一封信，感謝這45年來努力活過的自己。」信中，她鼓勵自己：「恭喜你順利來到45歲，這麼美的年紀，你開始懂得好好照顧自己的內在外在，有勇氣突破框架、勇敢追夢，我最喜歡你，不管面對任何事都堅持善良。」

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談及這些年來的遺憾，小嫻坦言：「有些人我想道歉，年輕時可能比較任性，讓一些人覺得不太舒服，但有些人已經失去聯絡方式，或不適合再聯繫了。」即便如此，她仍感謝每一段相遇，誠摯表示：「很抱歉，我以前比較幼稚、不成熟。」

▲小嫻感性落淚。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

小嫻感性地表示，生日最該感謝的就是父母，因此主動打電話給爸爸，感謝他們生下自己，沒想到爸爸竟先開口說：「生日快樂。」讓她感動不已。通話中，爸爸不忘叮囑她注意身體，還提到自己煮的茶喝完了要再寄給她，溫馨對話讓她忍不住笑說：「我很捧場喔！」

小嫻表示，自己從小在家中與父母不太習慣表達愛，這次是45年來第一次主動向爸爸表達感謝，「我們家不太講這種話，以前吵架、用彆扭來代替情緒，不太會溝通，這是很大的進步。」她感謝拍攝影片讓自己有勇氣踏出這一步，最後更向所有正在面臨挑戰的人送上祝福：「希望你們也可以鼓起勇氣，向周圍的人表達愛。」