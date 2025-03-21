韓法院「禁止NewJeans獨立活動」！　准許Ador假處分申請

記者劉宜庭／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans（NJZ）與HYBE旗下子公司Ador爆發專屬合約糾紛，今（21日）法院最新裁禁止成員進行任何獨立活動，正式支持Ador提出的假處分申請。

▲NewJeans 7日出庭曾落淚。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）



首爾中央地方法院今（21日）宣布，針對Ador向NewJeans五名成員提出的「維持企劃公司地位及禁止簽訂廣告合約」的假處分申請予以准許，代表法院支持Ador的主張。

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此案起因於去年11月，NewJeans五位成員主張 Ador 違反專屬合約，宣布合約終止，並展開獨立活動。作為回應，Ador 於今年1月向法院聲請假處分，要求禁止成員私自簽訂廣告合約。之後更擴大訴求，要求禁止NewJeans進行包括作詞、作曲、演唱等所有演藝活動。

NewJeans（NJZ）與ADOR的合約糾紛持續升溫，5名成員7日曾親自出庭，表達對ADOR的不信任，並重申希望與前代表閔熙珍繼續合作，當時成員惠仁（Hyein）與Danielle一度激動落淚，希望法官理解她們的處境：「我們與閔熙珍代表攜手努力，獲得好成績，卻被強行拆散，這讓我們難以接受，與失去信任的公司合作，是極大的痛苦。」

▲NJZ與ADOR紛爭還沒告一段落。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

NewJeans與ADOR的合約糾紛始於去年，她們去年底更宣布將以「NJZ」名義展開獨立活動，甚至預計3月23日在香港ComplexCon發表新歌。而ADOR則堅持合約有效至2029年7月31日，並向法院提出確認合約有效的訴訟，隨後於1月6日申請禁止NewJeans獨立簽約的假處分，試圖阻止成員獨立進行廣告與音樂活動。

本次假處分案的焦點在於，ADOR希望法院在正式判決前，承認其仍為NewJeans的經紀公司，並禁止成員獨立活動。此次法院裁定，等於正式限制NewJeans以NJZ名義或個人名義進行獨立活動，雙方後續恐將展開更激烈的法律攻防。另一方面，NewJeans與ADOR的合約有效性訴訟將於4月3日正式開庭，屆時雙方將正面交鋒，這場K-POP的重大法律戰仍將持續延燒。