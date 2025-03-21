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陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑

記者劉宜庭／綜合報導

藝人陶晶瑩（陶子）近日經常到台中錄影，收工回程已是深夜，卻因為有家人親自接送，讓她疲憊盡消。她20日在社群曬出一段影片，記錄自己從車站走出、上車那一刻的喜悅，並在文字中透露，這次接她的，不再是老公老李，而是剛拿到駕照不久的女兒荳荳「小李」，讓她感動直呼：「媽媽很幸福，很快樂。」

▲陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）▲陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

▲陶晶瑩開心拍下女兒荳荳開車接送的溫馨畫面。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

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盡管收工時夜已深，但是陶晶瑩看到家人開車來接，內心頓時有了不同的感受：「疲憊的感覺很快消失、掩不住嘴角的微笑。」她提到，這份接送的任務以前都是丈夫「老李」李李仁負責，如今換成剛剛考上駕照不久的「小李」荳荳。

由於這是荳荳首次單獨從山上穿越繁忙市區，直奔台北車站接媽媽，讓在家中的李李仁擔心不已，而陶晶瑩同樣在高鐵上緊盯定位，怕女兒走錯路，「在這麼多的擔心之後，一出站，看到那熟悉的車身，媽媽感到無比的驕傲！很想向全世界大喊：『我女兒來接我了！』」

▲陶晶瑩深夜下班「女兒荳荳開車接」　疲憊感瞬間消失：掩不住嘴角微笑。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

▲陶晶瑩常在社群網站分享生活日常。（圖／翻攝自陶晶瑩IG）

陶晶瑩感性回憶過往：「想著孩子小時候都是父母奔波接送、無論風雨或者早晚、一遍遍都是期待的喜悅、相聚的開心，如今，更有一份吾家有女初長成的驕傲。」上車前，她不忘將這份難得的回憶拍成影片記錄，車窗反射出拿著手機拍攝的樣子，雖然戴著口罩，但仍藏不住滿滿喜訊，「謝謝你，我的乖女兒，媽媽很幸福，很快樂。愛你。」

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