蔡阿嘎做「+0聲明懶人包」　濃縮片23秒結束：節省大家的時間

記者劉宜庭／綜合報導

網紅蔡阿嘎目前人在日本旅遊，仍不忘關注時事，今早（21日）拍攝「+0聲明影片重點懶人包」，整個影片僅23秒，卻瞬間讓萬人秒懂笑翻，意外掀起一陣熱議。

蔡阿嘎工作團隊成員「洪+0」經常出現在影片，逗趣幽默的風格同樣受到粉絲喜愛，今早上傳的影片，就是由2人合拍。他表示：「為了節省大家的時間，有關今天凌晨+0發表的聲明影片懶人包，幫大家統整的影片重點如下…。」接著更在留言區：「甚至還用了收音麥克風，比拍自己影片還用心。」

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▲蔡阿嘎做23秒「+0聲明懶人包」。（圖／翻攝蔡阿嘎IG）



影片中，先是由蔡阿嘎對著鏡頭說明影片主旨，接著畫面轉向洪+0，她一句話都沒說，最後2人一起鞠躬「謝謝大家」，整段影片僅23秒就結束。

雖然影片並未明說用意，但一PO網立刻讓粉絲秒懂，短短2小時內就吸引超過3.6萬人按讚關注。不少人聯想家寧半夜突然上傳的4分鐘聲明，紛紛留言「聽君一席話，如聽一席話」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嘎哥都有跟上並且做最實際的總結」、「重點就是好像要說什麼，卻什麼都沒說」、「笑死，就是在說沒重點然後+0裝無辜」，也有人開玩笑虧「發音太標準，口齒太清晰了不對不對」、「忘了拿A4紙」、「什麼！！竟然沒有拿稿紙」，意外掀起一陣熱烈討論。