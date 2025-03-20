徐若瑄抗癌重生「喜慶50歲生日」　許願：老天能給我更多的時間

記者蕭采薇／台北報導

「鋼鐵V」徐若瑄去年11月爆出罹患甲狀腺癌零期，幸好已在去年初完成手術，順利抗癌成功。她19日度過50歲生日，隔一天在社群有感而發，寫下：「如果許的願望真的能實現，願老天能給我更多的時間。」令不少粉絲十分心疼。

▲徐若瑄慶祝50歲生日，好友戴愛玲、彭佳慧和林心如都一同為她慶生。（圖／翻攝自IG）

徐若瑄發文表示：「時間過的好快，不知不覺過完了第二個25。」她透露，生日當天，趁著台北市民週三的優惠，和家人一起去了兒童新樂園玩，享受了一個童趣的下午。徐若瑄也感謝身邊朋友和粉絲一直以來的陪伴，「我一如往常認真的生活工作著，平凡的日常就是最浪漫的事了。」

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▲徐若瑄歡度50歲生日，和家人一同到兒童樂園慶祝。（圖／翻攝自IG）

去年抗癌成功的她，如今願望也許下：「感覺時間在倒數，人生還有好多未完成的清單。如果許的願望真的能實現，願平靜、平安、健康，願老天能給我更多的時間，祝我們永保童心、勇敢無畏。」粉絲也為她獻上祝福，更有人表示：「明明是25x2，但看起來只有25歲。」

▲徐若瑄歡度50歲生日，和家人一同到兒童樂園慶祝。（圖／翻攝自IG）

去年罹癌消息爆出後，徐若瑄也在活動上證實，並坦言第一時間聽到時當然會擔心，「現在已經雨過天晴，早就晴了！」也透露手術後第一場演出是在澳門，直到彩排時都還在找發聲位置，所幸但正式演出後一切都很順利。