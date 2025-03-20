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即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓YouTube頻道《橫豎研究所》於20日公開金賽綸媽媽的親筆信，主播金世義透露媽媽已經瘦到只剩骨頭，原本打算說服家人於20日下午5點出面開記者會，但金母崩潰不已回答：「我真的沒辦法，如果我也去死，才能讓金秀賢跟李鎮浩結束嗎？」並寫了3張信件，透過直播公開。

▲▼金賽綸媽媽親手信件公開，金世義罕見泛淚。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金賽綸媽媽親手信件公開，金世義罕見泛淚。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

金賽綸媽媽心碎向天上的女兒喊話，「我親愛的女兒賽綸，妳去到溫暖的地方了嗎？現在不痛了嗎？我今天也是頭痛又心悶，冬天要結束了，春天即將來臨，但我已經凍僵的心還是不覺得暖和，妳穿過的衣服、妳的行李，我都沒辦法丟更不敢洗，留有妳的味道，我只能抱著入睡。」

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媽媽透露，金賽綸生前開玩笑表示「如果我死了，喪禮會來很多朋友」，她在信裡寫著「妳說對了，真的來了很多人，錢到底算什麼，早知道就不工作陪著妳了，妳說『要活下去』，妳不是跟我約定了嗎？要活下去！」

▲▼即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲▼即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金賽綸媽瘦到剩骨頭，心碎發聲「抱女兒衣服」入睡。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

金賽綸生前經常找媽媽一起玩，「媽媽，我們去打羽球，媽媽，我們去做公益，媽媽，我想吃醃小黃瓜，媽媽幫我開燈，媽媽我害怕暗的地方」，金母痛喊：「媽媽，媽媽的聲音，彷彿妳還在我旁邊⋯對不起，我的女兒對不起，我以為那樣能守護妳。」

金母情緒崩潰，信件裡寫著「輿論現在叫我一直說明，我到底為何？老是叫我辯解，女兒，妳過去也是這樣很累吧？3年來妳該有多痛？妳說過『不樣擔心媽媽，就算世人都不知道，但我知道』，對不起，現在的社會很吵對嗎？我現在會安靜地送走妳。」失去女兒的字句令人心碎。

 ►►►點我看信件全文

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