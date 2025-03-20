金秀賢出演《Good Day》遭抵制！　官方「暫停播出」改播1節目救火

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢近來因私生活爭議，不僅形象受創，還丟掉好幾支廣告代言。而他作為GD節目《Good Day》的重要班底之一，也因受到觀眾抵制，讓製作公司決定刪減他的畫面；節目更於20日宣布暫停播出一周。

▲金秀賢是《Good Day》的重要班底之一。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、withmbc）

《Good Day》製作單位20日發出聲明，宣布原定在23日播出的第六集「為了節目調整」暫停播出，當天將改播《我獨自生活》特別篇。雖然製作單位沒有具體說明停播的原因，但外界普遍認為與金秀賢近期的爭議有關。

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此前，金秀賢在爆出與金賽綸的交往爭議後，被不少觀眾抵制，其中包括他擔任班底的《Good Day》。而《Good Day》的製作公司TEO在17日透過YouTube頻道等社群發聲，表示將盡可能刪減金秀賢的畫面，「由於出演者相關的爭議持續發酵，可能會影響到《Good Day》原本的初衷、真心參與的嘉賓們，以及給予節目支持的觀眾，因此我們決定最大程度地刪減金秀賢的畫面。」

▲《Good Day》製作單位將刪減金秀賢（右）的畫面。（圖／翻攝自Instagram／withmbc）