記者蔡琛儀／台北報導

由客家委員會指導、主辦的「歸心」演唱會，日前在高雄流行音樂中心海音館盛大演出，主辦羅文裕感謝所有演出藝人的貢獻，特別是這一場以客籍藝人為主體的演唱會，僅Ozone非客家籍，但他們努力新編舞蹈、並改編自己的歌曲〈World Top〉學唱客語詞，「非客家人但也願意擁抱不同文化」，讓羅文裕相當感動，認為文化的互相融合和欣賞，「讓我們這塊島嶼更加美麗！」

▲Ozone日前在「歸心」演唱會演出。（圖／大賞門文化提供）

Ozone也提及演唱會最難忘的事，就是羅文裕將他們的歌曲〈World Top〉與羅文裕客語歌〈請說客語〉混搭，並跟著羅文裕練團，「Wing哥在錄音室逐字一個字、一個字教我們唱，相當有耐心！」羅文裕也表示有此安排，是在合作時無意中發現，這兩首歌有同樣的Key和節奏，相當和諧，所以突發巧思在〈World Top〉裡融入〈請說客語〉。

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尤其林佳辰和羅文裕特別投緣，交換的聯絡方式，也會彼此關心，當羅文裕知道他住鶯歌，還誇他不簡單，每天往返鶯歌工作、練舞，甚至相約好要去鶯歌吃當地有名壽司。

▲羅文裕擔任本次演唱會策劃。（圖／大賞門文化提供）

此外，羅文裕這次退居幕後，擔任策劃，但確實看到高流4200個座位後，自己也技癢，去年才開了中型演唱會的他，希望自己很快也有機會開箱高流。提及擔任策劃人的甘苦談，他說要扛至少七成的票房，是有一定的壓力跟門檻，「在這個過程裡面，從歌手的選定到所有的規劃內容，我們都親力親為！」甚至連安全須知的配音，都由羅文裕親自上陣。

此外，每段節目的細節、協調歌手的部分、前導影片的idea、製作，也都由他一手包，讓羅文裕笑說：「雖然很辛苦，要溝通協調的事情非常多，但就像打怪，upgrade，相信幫人家辦了這麼大場的演唱會之後，接下來就可以辦我自己的了。」