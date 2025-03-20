家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明，他隨即反擊，家寧18日以個人名義上傳4點聲明後，他20日證實被女方媽媽提告。對此，與家寧有共同好友的祈錦鈅表示，其實一直覺得女方很可悲，「這個人完全在家沒有話語權一直被控制」，但她也強調並沒有要幫女方開脫。

▲祈錦鈅和家寧有共同好友。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅20日在Instagram限時動態透露，家寧媽目前幾乎可以確定的罪嫌包括侵占罪、背信罪、逃漏稅，甚至可能涉及洗錢罪。此外，她也懷疑家寧爸在中途離開公司時，可能已將資金脫產、轉移至其他地方，「各項罪責動不動就5年，全部都判下來也不可能輕判，甚至關到死也有可能。」

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▲祈錦鈅強調並沒有想幫家寧開脫。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



針對家寧的處境，祈錦鈅透露對方在家完全沒有沒有話語權，一直被控制，「分手前，連自己愛的人都無法保護，分手後，也只能默默困在媽媽的控制底下，但大家不用擔心，畢竟是女兒，判決應該不會放過她。」

▲昔日恩愛情侶家寧和Andy如今卻撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）



祈錦鈅表示家寧其實比外界想的更懦弱，「畢竟最終那個惡魔還是她媽媽，你期望一個個性懦弱又從小被控制的孩子，怎麼瞬間改變個性？」即便如此，她仍認為可憐之人必有可恨之處，「她的懦弱便助長了爸媽的貪婪，她的沈默也傷了安迪的心……但助紂為虐何嘗不是罪過？」

祈錦鈅IG全文：

開於家寧的事

其實因為我好朋友

也是她幾年的摯友。

首先 我沒有要幫她開脫。

他媽媽曾女士

目前能夠確定幾乎保證的

(包括她官方回應

也證實了自己的罪責)

有侵佔罪

背信罪

逃漏稅

很有可能會出現的洗錢罪

張父中途離開公司,

很有可能就是把錢脫產,

把錢洗去別的地方

各項罪責動不動就五年

全部都判下來也不可能輕判

甚至關到死也有可能。

至於張家寧

我覺得一直都挺可悲的

這個人完全在家

沒有話語權一直被控制,

分手前,

連自己愛的人都無法保護,

分手後

也只能默默困在媽媽的控制底下。

但大家不用擔心,

畢竟是女兒,判決應該不會放過他,

只是這個人,比你們想的更懦弱

畢竟最終那個惡魔還是他媽媽,

你期望一個個性懦弱又從小被控制的孩子,

怎麼瞬間改變個性?

我是覺得她不會完全無辜，

不無辜的原因不是因為參與

是因為真的太孬了

但可憐之人必有可恨之處，

她的懦弱便助長了爸媽的貪婪，

她的沈默也傷了安迪的心，

但仔細看其實安迪的聲明從頭到尾

都沒有罵家寧什麼，

就說他對於她站在旁邊默不作聲挺心寒的

大家沒發現連初聲明

都是讓家寧好好過個生日後才發的嗎

照理說應該會拼盡一切保護愛的人，

但她也愛爸爸媽媽

她終究要回家面對

除非她媽這次被關到死

但其實台灣社會

有許多被長輩情勒的小孩

身邊很多更老的長輩講錯話

都不敢反駁的長輩

比如我爸

我心疼我爸

我也心疼家寧

但助紂為虐

何嘗不是罪過