ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明，他隨即反擊，家寧18日以個人名義上傳4點聲明後，他20日證實被女方媽媽提告。對此，與家寧有共同好友的祈錦鈅表示，其實一直覺得女方很可悲，「這個人完全在家沒有話語權一直被控制」，但她也強調並沒有要幫女方開脫。

▲▼祈錦鈅。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

▲祈錦鈅和家寧有共同好友。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

祈錦鈅20日在Instagram限時動態透露，家寧媽目前幾乎可以確定的罪嫌包括侵占罪、背信罪、逃漏稅，甚至可能涉及洗錢罪。此外，她也懷疑家寧爸在中途離開公司時，可能已將資金脫產、轉移至其他地方，「各項罪責動不動就5年，全部都判下來也不可能輕判，甚至關到死也有可能。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼祈錦鈅。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

▲祈錦鈅強調並沒有想幫家寧開脫。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

針對家寧的處境，祈錦鈅透露對方在家完全沒有沒有話語權，一直被控制，「分手前，連自己愛的人都無法保護，分手後，也只能默默困在媽媽的控制底下，但大家不用擔心，畢竟是女兒，判決應該不會放過她。」

▲昔日恩愛情侶家寧和Andy如今卻撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

祈錦鈅表示家寧其實比外界想的更懦弱，「畢竟最終那個惡魔還是她媽媽，你期望一個個性懦弱又從小被控制的孩子，怎麼瞬間改變個性？」即便如此，她仍認為可憐之人必有可恨之處，「她的懦弱便助長了爸媽的貪婪，她的沈默也傷了安迪的心……但助紂為虐何嘗不是罪過？」

祈錦鈅IG全文：

開於家寧的事

其實因為我好朋友

也是她幾年的摯友。

首先 我沒有要幫她開脫。

他媽媽曾女士

目前能夠確定幾乎保證的

(包括她官方回應

也證實了自己的罪責)

有侵佔罪

背信罪

逃漏稅

很有可能會出現的洗錢罪

張父中途離開公司,

很有可能就是把錢脫產,

把錢洗去別的地方

各項罪責動不動就五年

全部都判下來也不可能輕判

甚至關到死也有可能。

至於張家寧

我覺得一直都挺可悲的

這個人完全在家

沒有話語權一直被控制,

分手前,

連自己愛的人都無法保護,

分手後

也只能默默困在媽媽的控制底下。

但大家不用擔心,

畢竟是女兒,判決應該不會放過他,

只是這個人,比你們想的更懦弱

畢竟最終那個惡魔還是他媽媽,

你期望一個個性懦弱又從小被控制的孩子,

怎麼瞬間改變個性?

我是覺得她不會完全無辜，
不無辜的原因不是因為參與
是因為真的太孬了
但可憐之人必有可恨之處，
她的懦弱便助長了爸媽的貪婪，
她的沈默也傷了安迪的心，

但仔細看其實安迪的聲明從頭到尾
都沒有罵家寧什麼，
就說他對於她站在旁邊默不作聲挺心寒的
大家沒發現連初聲明
都是讓家寧好好過個生日後才發的嗎

照理說應該會拼盡一切保護愛的人，
但她也愛爸爸媽媽
她終究要回家面對
除非她媽這次被關到死

但其實台灣社會
有許多被長輩情勒的小孩
身邊很多更老的長輩講錯話
都不敢反駁的長輩
比如我爸

我心疼我爸
我也心疼家寧

但助紂為虐
何嘗不是罪過

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

推薦閱讀

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況

許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

家寧, Andy, 眾量級

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照
  2. 蔡旻佑新歌「竟有IU、朴寶劍助攻」！　花5小時就搞定
  3. 《器子》小春、大淵合體！　人父看「剴剴虐童案」怒轟保母：沒心
  4. 國民黨轟民視拿下41億元349標案　民視發文反擊別潑髒水
  5. 好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希
  6. 許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了
  7. 看完不敢做近視雷射的+1！《絕命終結站》25週年開直播　創意死法PK
  8. BL劇最強小王來了！　孫麥傑為戲染白髮一出現就「摸頭殺」超撩
  9. 黃偉晉唱到忘詞「直接現場重來」　楊奇煜嗨脫外套...全場暴動
  10. 眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366