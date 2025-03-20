丁禹兮又救人！小女孩險遭片場道具撞擊　「機警出手護住」1細節超暖心

記者田暐瑋／綜合報導

中國男星丁禹兮因《永夜星河》爆紅成為一線小生，人氣居高不下，但他私下個性謙虛善良，日前被拍到在片場英勇拯救落水工作人員，19日又被捕捉到在候機時，機警出手保護同戲小女孩不被道具誤傷的畫面，再次廣受網友好評。

►丁禹兮出手保護小女孩影片

▲丁禹兮因《永夜星河》爆紅。（圖／翻攝自微博）



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丁禹兮近日忙於拍攝新戲《南部檔案》，19日在候機時，一名工作人員正在搬運大型器材，腳步匆忙，因為視線關係，險些撞上一位小女孩演員，丁禹兮站在小女孩身後，眼明手快迅速伸手護住小演員，並輕聲提醒她注意安全，更受人稱讚的是，即便對方是小女生，他仍沒有肢體接觸對方，手仍保持一定距離表現尊重。

▲丁禹兮在片場又出手救人。（圖／翻攝自微博）



影片在網上傳開後，再度登上熱搜關鍵字，網友們大讚「喜歡一個本身就很好的人這句話的意義仍在不斷升華」、「沒有人能在他視線範圍內受傷」、「反應特別快啊，幸好幸好，沒有發生什麽事」。

事實上，丁禹兮救人已不是第一次，17日晚間在片場拍攝時，前方站在甲板上的工作人員不慎落水，他目睹意外發生，第一時間往前衝去救人，動作甚至比其他距離更近的工作人員還要快，趕緊伸手救起對方，其他人回過神後也上前合力救人，整個過程迅速果斷，所幸落水的工作人員安然無事。

▲丁禹兮。（圖／翻攝自微博）