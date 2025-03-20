台鋼啦啦隊一粒跳到喘不過氣　安芝儇上下都是傷原因曝光

記者葉文正／台北報導

台鋼啦啦隊Wing Stars今(20)日舉辦《Cheer it up 加大》單曲寫真發行記者會，單曲及MV將在同日中午12:00，分別於各大串流平台上架以及官方YouTube頻道首播，而今天女孩一粒也提到，真的跳到快喘不過氣，安芝儇則被發現手腳都是傷，背後原因也曝光。

▲台鋼啦啦隊Wing Stars單曲記者會。（圖／記者湯興漢攝）

此次單曲寫真由製作人林尚德、知名MV導演蘇聖，還有為Energy《星期五晚上》編舞的TPD舞蹈總監橘子及TPD舞團的玉琦老師，團隊展現桂田文創對Wing Stars的重視。

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▲一粒(中)受到矚目。（圖／記者湯興漢攝）

桂田文創謝汶芳總經理表示：「這一年來一直被質疑『素人，真的能成功嗎？』，但我總相信，努力的人總有一天可以夢想成真。今日這支單曲《Cheer it up加大》就是女孩們在《勇敢蛻變》後，走出球場踏上舞台的首支作品，就是要讓粉絲換個角度欣賞不一樣的WingStars！此外，加碼宣告4月12日將會在高雄舉辦簽唱會，歡迎粉絲們拿著寫真書一起來共襄舉。

▲安芝儇手上有傷。（圖／記者湯興漢攝）

對於這次新出單曲，隊長螢螢表示：「拍MV大概兩天左右，第一天凌晨3、4點就起來梳化了，幾乎沒什麼休息，然後一直重覆拍攝，有些單拍的地方比較困難。」

▲一粒。（圖／記者湯興漢攝）

至於韓籍成員安芝儇與Mingo唱起歌來，對中文部分是否很吃力？安芝儇則說：「用中文唱很難，每次結束都會給鼓勵，但中文無法聽懂全部，透過肢體語言感受到用心。」

Mingo則笑說：「錄音的時候，我們不知道中文意思，覺得自己表現得很好，但錄音老師表情不太好。」女孩們現場都笑出來。

安芝儇則被發現手上跟小腿都貼上ok繃，她則解釋：「最近比較忙，現在台韓兩地都準備開幕戰，然後前幾天聚餐，當天喝比較多，跳了舞後跌倒，但是我自己完全沒發現受傷。」

兩人還在現場清唱新歌，但越唱越小聲，合唱有點啦哩哩啦。一粒則表示，「大家都蠻喘的，相信會越來越不喘。」

至於韓籍外援越來越多，安芝儇跟Mingo是否會有壓力？安芝儇則說：「不會有壓力，前輩在這邊發展的很好，才會有更多人來，也很祝福其他人，我們台鋼有出單曲，各自有不同魅力。」所以不會怕。