Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy自11日拋出震撼彈，指控家寧與家人奪走「眾量級」頻道，網紅界以及全台網友一面倒力挺，個人頻道「Andy老師」在短短4天突破200萬大關。而家寧形象全毀，最新聲明被解讀切割媽媽，相較下他則是限動透露，金牌在路上了。

▲Andy限動報喜。（圖／翻攝自IG）

YouTube給予創作者獎勵，頻道訂閱達到指定人數門檻，便會贈送獎牌，而突破100萬訂閱數的頻道，獲得收到以鍍金黃銅打造的獎牌。Andy分享打造獎牌的畫面，正在輸入自己的頻道名「Andy老師」，配文「在路上了，也太速」，並加上一個加油表情圖示。截至目前為止，他的頻道訂閱數已經達到232萬，是全台YouTuber訂閱排行第13名，已經逼近蔡阿嘎255萬。

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家寧與家人被Andy指控整個奪走10年YT頻道「眾量級CROWD」，18日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，個人創立的YT頻道「秘月期 POPOO」，將以個人名義成立公司，經營及收益皆與群海公司無涉，此舉形同切割親媽。而她的新頻道至今更新3支影片，每次更新都掀起話題突破百萬，自從爆發爭議進入停更，訂閱數7萬，「眾量級CROWD」訂閱持續掉粉中，兩個YT加起來都沒有頻道「Andy老師」多，現況兩極。

▲家寧新頻道粉絲7萬，「眾量級CROWD」持續掉粉。（圖／翻攝自IG）