金秀賢代言再-1！「Jo Malone宣布不再續約」　9天已被5品牌切割

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢近日醜聞纏身，深陷與未成年女星金賽綸交往的爭議，已經掉了4支代言，如今英國知名品牌Jo Malone London也正式做出切割，宣布不再與其續約。

據南韓《newsis》報導，Jo Malone London與金秀賢的合約預計於3月內到期，近期因為醜聞持續炎上， 宣布將不再續約金秀賢亞洲區代言人的合約，在此之前，Jo Malone London已撤下所有與金秀賢相關的宣傳物，顯示對此事的審慎應對。

▲金秀賢代言的Jo Malone不再續約。（圖／翻攝自IG）



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事實上，該品牌近日因金秀賢醜聞引發中國網友強烈不滿，官方微博遭灌爆，要求撤換代言人的聲浪未見趨緩，重創金秀賢的事業。如今金秀賢確定被4家品牌切割，除了福庫外，還有多樂之日、Dinto及PRADA，接下來最受矚目的是他主演的Disney+原創劇《山寨人生》，若Disney+選擇提告，金秀賢可能不僅喪失片酬，還需負擔因製作延期或播出取消所帶來的損失，違約金額可能高達韓幣數百億元。

《山寨人生》的總製作費達韓幣600億元（約台幣15億元），而主演片酬通常占製作成本的10～20%，金秀賢的單集片酬約為韓幣5至8億元（約台幣1250萬至2000萬元），以8集計算，他的總片酬估計超過韓幣50億元（約台幣1.25億元）。

▲金秀賢代言的Jo Malone不再續約。（圖／翻攝自IG）