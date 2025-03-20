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今天是春分…3生肖超旺！開運5習俗公開「多做一件事接桃花運」

今日迎「春分」！四生肖運勢特旺　5大開運習俗快跟著做

▲週四（20日）是春分，代表日夜等長，寒與溫均半。（示意圖／pixabay／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2025年3月20日17點02分進入「春分」，是24節氣中第4個節氣，古時又稱為「日中」、「日夜分」與「仲春之月」。古書記載：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」這天太陽直射赤道，白天、黑夜正好各為12小時，晝夜平分，冷熱均衡，這是春分的最大特點。一年之中，陽光直射赤道的這一刻，就是春分。這一天，白天和黑夜一樣長；在南極和北極，可以看見「太陽整日在地平線上轉圈」的現象。春分之後，太陽照射位置逐漸往北回歸線移動，北半球的白天開始比黑夜長。2025年「春分」這半個月生肖屬牛、蛇、雞、豬，運勢特別旺。

「春分」有哪些開運習俗？

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1. 祭祖

有道是「春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天」，因此古時候帝王在春分日會率領群臣，迎日、祭祀太陽，於是「迎接晨光」成為了春分日這一天最為理想的開運法。春分是祭祖的好時機，稱為「春祭」；到了現代，許多人為了避免人潮車潮，將掃墓的時間提前到春分後。

2. 吃太陽餅:

春分日要吃「太陽糕」，代表的是「太陽高」，亦即事業、財富都日日高升。現在則吃「太陽餅」，為自己帶來好運，祭祀用「太陽餅」，則為家庭、事業帶來好運。圓形餅乾具有「太陽」的象徵，因此成為了這一天最為理想的旺運供品。

3.吃春菜:

春分前後，天氣變化劇烈，多吃春菜養生；春菜指春天當季的菜，像是豆芽、豆苗、萵苣、菠菜、野莧等青菜。

4.放風箏:

陽氣逐漸上升，氣流穩定，是適合放風箏的時節，藉由放風箏到戶外透氣，吸收陽氣避邪。或是在中午外出曬曬太陽，感受春天的氣息。

5.接「春分水」:

在春分前後15分鐘至飲水機或水龍頭，接一杯「春分水」喝下或洗臉，迎接春分，提振精氣神，帶來好運。春分這天的能量特別強，飲用「春分水」可以接到強大的正能量，代表陰陽分明，提振精神運氣。「春分水」煮春茶、咖啡或花茶飲用，可以接財運、貴人運和桃花運，考生則能提升文昌，如果再加點春蜜，就更加甜蜜如意。

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