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不只《外傷重症中心》！10大漫改韓劇還原度爆表　冠軍掀全球熱潮

文／網路溫度計

你知道近年來那些讓你追到停不下來的韓劇，其實都是從「漫畫躍上螢幕」的嗎？從末日驚悚的《Sweet Home》、暗黑風格的《寄生獸：灰色部隊》，到超能力熱血的《異能》、復仇爽劇《模範計程車》，再到今年初引爆話題的《外傷重症中心》，這些讓人欲罷不能的作品，全都改編自人氣漫畫！想知道哪些漫改韓劇最受網友關注嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查了近3年來網路討論度最高的10部漫畫改編韓劇，快來看看你心中的神劇有沒有上榜吧！

No.10 《假面女郎》
原著：《假面女郎》

▲《假面女郎》。（圖／Netflix提供）

▲《假面女郎》。（圖／Netflix提供）

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《假面女郎》講述了女主角金貌美的雙重生活故事，金貌美平時是一名普通的上班族，與名字不符的長相常常讓她遭受霸凌，也因此感到自卑。由於愛唱歌、表演，金貌美在下班後戴上面具，化身為一名網路直播主，過著和現實生活完全不同的第二人生。然而，一場突如其來的意外，將她捲入一起驚悚的殺人事件中。

劇情將金貌美的故事分為三個階段，而導演決定不依賴特效或特殊化妝，選擇讓李寒星、林珍娜和高賢廷三位演員分別扮演金貌美的不同面貌，以真實的演技呈現她的內心世界和外形變化。《假面女郎》播出後，網友對劇情的流暢度和情感的張力給予了高度評價，許多人也表示自己看完劇集後也迫不及待想要補漫畫，「沒看過漫畫，一次追完覺得劇情好刺激又沈重」、「正在補漫畫ing，劇版真的改了好多」、「劇版雖然跟漫畫有點不一樣，但都好看」、「沒看過漫畫覺得好看，尤其是前面幾集切換視角超神」。

No.9 《我的女神室友斗娜》
原著：《愛上姊姊的理由》

▲《我的女神室友斗娜》。（圖／Netflix提供）

▲《我的女神室友斗娜》。（圖／Netflix提供）

韓劇《我的女神室友斗娜》故事圍繞著大學生李元峻與神秘的K-pop偶像李斗娜，兩人在共享租屋處相遇並展開浪漫愛情故事。起初，李元峻被誤認為是斗娜的狂熱粉絲，而當斗娜發現事情真相後，開始對元峻產生好奇。隨著彼此的理解和相處，兩人之間的情感逐漸升溫，開啟了一段甜美的戀情。

該劇的結局採用開放式設計，沒有給出明確的結局；而在原作漫畫《愛上姊姊的理由》中結局則略有不同，斗娜意識到自己無法離開舞台，最終親手將元峻推開，選擇回歸自己的演藝事業。許多網友在看完劇後紛紛留言「看完心裡有種很痛的感覺是正常的嗎」、「我看完也是睡也睡不好，食不下嚥的」、「看完會很想回去看那年我們的夏天，這種純愛真的太香」、「畫漫畫的那一位，真的，祝他長命百歲」。

No.8 《正年》
原著：《正年》

▲《正年》。（圖／翻攝自tvN）

▲《正年》。（圖／翻攝自tvN）

《正年》背景設定在1950年代的韓國，講述了戰後的「女性國劇」故事。主角尹正年擁有天賦異稟的聲樂才能，為了改變自己平凡的命運，她加入了全女性組成的「梅蘭國劇團」，並與其他團員一起成長，面對生活中的種種挑戰，最終成為韓國國劇界的頂級明星。

這部劇的亮點之一是其全女性陣容，無論是主要角色還是幕後的編劇和導演，全部由女性擔任，不僅突破傳統，也注入了多樣性。儘管劇集有著高遠的立意，但結局卻有些草率，引起了不少觀眾的不解，甚至大嘆失望「感覺被刪掉很多東西，這結局真的？？？」「收尾真的好可惜，感覺可以寫個16集的」、「比較好奇作品改成這樣原作者都沒抗議嗎XD」、「劇中劇很棒，結局真的傻眼」。

No.7 《Sweet Home》系列
原著：《Sweet Home》

▲《Sweet Home》。（圖／Netflix提供）

▲《Sweet Home》。（圖／Netflix提供）

2020年由Netflix推出的《Sweet Home》一經上映便引發全球觀影熱潮，這部講述人類在怪物橫行的世界中與夥伴並肩求生的作品，憑藉其緊湊的劇情節奏與精緻的特效製作，成功擄獲眾多觀眾的心。時隔三年推出的續作《Sweet Home 2》在消息公布當日便創下725筆網路聲量，足見觀眾對這部作品的期待與關注。

除了延續原有世界觀與角色故事，《Sweet Home 2》的內容更聚焦在「人性」的掙扎與轉變；而2024年7月推出的系列最終季則將焦點重新拉回怪物身上，試圖為前兩季埋下的伏筆畫下句點。不過隨著劇情推進，許多觀眾對後續發展感到失望，紛紛反映支線過多、劇情破碎的問題，「要不是李到硯有演出，2、3季真的不知道在看啥東東，只推第1季」、「看完完全不知道在演什麼…」「感覺編劇導演塞的東西太多了，導致後面圓不太回來，好亂」、「應該要一季播完就好了！讓觀眾停留在好的印象」。

No.6 《驅魔麵館》系列
原著：《驚奇的傳聞》

▲《驅魔麵館》。（圖／翻攝自Facebook／OCN）

▲《驅魔麵館》。（圖／翻攝自Facebook／OCN）

被譽為「人生網漫」的高人氣作品《驚奇的傳聞》，自2018年連載以來始終保持平均9.9的超高評分，因此在2020年韓劇首播後便引發熱烈迴響。《驅魔麵館》講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐的麵館」店員，與從死後世界來到地球追求永生的惡鬼展開命運對決的故事。劇情高度還原，加上華麗特效與精緻武打場面，還成功將懸疑、動作、搞笑與鬼怪元素完美融合，讓觀眾直呼彷彿身歷其境。

2023年推出的《驅魔麵館2：全面回擊》延續前作核心，描述超能力驅魔人繼續為維護人間和平而戰。然而播出後，不僅主角趙炳圭深陷校園霸凌爭議，角色發展缺乏張力與新意也引發觀眾不滿，導致收視率持續下滑，最終未能突破第1季10.9%的收視紀錄。許多觀眾表示「佩服沒有棄劇的觀眾」、「看過原作第二季真的也沒有第一季好看」、「完全對第二季沒興趣，覺得故事一季就夠了」、「第二季真的越看越拖戲欸」。

No.5 《外傷重症中心》
原著：《外傷重症中心：黃金救援》

▲《外傷重症中心》。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

▲《外傷重症中心》。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

2025年初，Netflix韓劇《外傷重症中心》無疑是最炙手可熱的話題之作。自1月24日上線以來，這部作品不僅橫掃全球19個國家的熱播榜冠軍，更在《網路溫度計DailyView》「韓劇」口碑聲量排行榜上穩居第二名，熱度持續至今仍未消退。

改編自真實醫生創作的人氣網路漫畫《外傷重症中心：黃金救援》，內容講述了懷抱強烈使命感的外科醫生白江赫，在醫療第一現場中與時間賽跑、拯救病患的故事。劇集以乾淨俐落的敘事節奏，搭配醫療團隊間詼諧的互動，成功塑造出鮮明立體的角色群像，讓觀眾深深沉浸其中。許多網友看完後意猶未盡，紛紛留言表示「順順看完之後有覺得可惜怎麼只有八集」、「超好看，半夜一直笑哈哈哈」、「有感動的片段又會突然噗哧一笑，好看」、「這部漫畫也爆笑到不行」。短短八集讓觀眾直呼看不夠，而原著作者李洛俊日前也在訪談中透露，這部作品在製作時已預先規劃了第二季與第三季的發展方向，為喜愛這部劇的觀眾們帶來滿滿期待。

No.4 《模範計程車》系列
原著：《模範計程車》

▲《模範計程車》。（圖／friDay影音提供）

▲《模範計程車》。（圖／friDay影音提供）

《模範計程車》以一家名為「彩虹運輸」的計程車公司為背景，表面上看似平凡，實則提供「代客復仇」服務，行動代號為「模範計程車」，專門為法律死角下的受害者伸張正義。劇中改編多起韓國真實事件，如2008年的「趙斗淳事件」、引發全民憤慨的「N號房事件」、校園霸凌以及「信義島事件」等，透過戲劇化呈現，讓觀眾重新思考「正義」的意義。

自2021年首播以來，《模範計程車》便以其獨特風格與深刻議題引發熱烈迴響，2023年推出的第二季同樣獲得高度評價。同年4月，製作團隊宣布將推出第三季，消息一出立即引爆網路討論，單日聲量飆升至957筆，創下近年新高。粉絲們紛紛留言「好喜歡看李帝勳，期待第三季」、「能感受團隊真的很用心，好期待」、「這部真的好好看，很開心有第三季，一直出續集真的很可以」、「真的絕無冷場超好看的，超期待第三季」。2025年2月，製作公司正式宣布《模範計程車3》將由「彩虹運輸」原班人馬出演，預計於4月開拍、11月殺青，有望在年底與觀眾見面。

No.3 《寄生獸：灰色部隊》
原著：《寄生獸》

▲《寄生獸：灰色部隊》。（圖／Netflix提供）

▲《寄生獸：灰色部隊》。（圖／Netflix提供）

《寄生獸：灰色部隊》是由著名導演延尚昊打造的暗黑驚悚末日影集，改編自日本漫畫家岩明均的經典作品《寄生獸》，劇情描述寄生獸入侵地球，以人類為宿主展開殺戮，倖存者們為了生存展開殊死搏鬥的故事。與一般改編作品不同，《寄生獸：灰色部隊》並非直接重現原著情節，而是以漫畫的世界觀為基礎，創造出全新的獨立劇情，因此可視為發生在平行宇宙中的全新故事。

原著漫畫《寄生獸》自1990年問世以來便廣受歡迎，不僅是岩明均的出道暨代表作，更榮獲日本科幻界最高榮譽「星雲獎」，累積銷售量突破千萬冊。在韓國改編成影集之前，這部作品已透過動畫《寄生獸 生命的準則》及同名日本電影等形式呈現。此次韓版改編，雖然劇情與原著有所差異，但許多粉絲認為並未偏離原著的世界觀，整體表現可圈可點，「我是原版漫畫粉，我覺得這次改編算成功了」、「日漫對我是神作，但韓劇也不至於失望 六集有這樣表現是足夠了」、「沒看過原作，但看完韓版意猶未盡會想回頭追原作」、「漫畫動畫日本電影都看過，我覺得韓版還可以啊」。

No.2 《和我老公結婚吧》
原著： 《和我老公結婚吧》

▲《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自tvN）

▲《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自tvN）

《和我老公結婚吧》講述女主角姜智媛在經歷老公與閨蜜雙重背叛、罹患癌症並被兩人殺害後，意外重生回到10年前，決心展開復仇並改寫命運的故事。劇情巧妙結合「雙重生」與「命運轉移」等設定，讓觀眾隨著女主角一步步擊潰曾經傷害她的人，體驗一場酣暢淋漓的復仇之旅。緊湊的節奏與扣人心弦的情節，讓觀眾看得欲罷不能，紛紛表示「這部真的很好看！節奏緊湊不拖戲」、「等不及更新就去補完漫畫了」、「戲劇節奏跟漫畫一樣棒！好好看」。

此外，歌手寶兒在劇中客串飾演男主角未婚妻一角，卻因外貌和演技表現引發爭議。不少觀眾批評她「表情僵硬」、「嘴唇不自然」，對此寶兒透過直播親自回應，解釋嘴唇狀態是因個人習慣所致，並表示「飾演反派本來就是靠挨罵出來的，拍攝過程其實非常愉快」。她的坦率回應帶動《和我老公結婚吧》單日聲量突破千筆，也讓許多粉絲為她抱不平，認為觀眾的評論更應聚焦演技，而非對外貌過度指指點點。

No.1 《異能》
原著： 《Moving》

▲《異能》。（圖／Disney+提供）

▲《異能》。（圖／Disney+提供）

《異能》是一部跨越世代、融合超能力與親情元素的英雄題材劇集，講述隱藏超能力生活的孩子們，與背負過去痛苦秘密的父母們，共同面對巨大危險的冒險旅程。這部作品自上映以來好評如潮，魅力席捲全球，Disney+韓國地區代表更曾直言「《異能》是Disney+在韓國上線後表現最出色的作品」。

超能力題材並不罕見，《異能》之所以能脫穎而出，除了有精緻的特效與精彩的打鬥場面外，更在於對每個角色的細膩刻畫。儘管角色眾多，劇本卻能清晰鋪陳每個人物背後的故事，讓平凡的角色展現出獨特的反差魅力。尤其在親情描寫上，劇中深刻呈現異能父母與孩子之間相互守護的情感，觸動無數觀眾的心弦，「班長的父子情我真的每看必哭，好感人」、「親情戲真的太好哭」、「很喜歡描述北韓人故事的部分，讓人感嘆真的沒有絕對的壞人」、「真的很喜歡劇情細膩對每個角色故事的刻畫」、「異能滿滿的細節，人物刻畫得很好，鏡頭語言棒」。隨著第一季的成功，Disney+於2024年11月正式宣布將製作第二季，預計在2026年開拍。

▲▼10大漫改韓劇還原度爆表　冠軍掀全球熱潮。（圖／ETtoday娛樂星光雲）

▲10大漫改人氣韓劇。（圖／ETtoday娛樂星光雲）

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